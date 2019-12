Diputado de UD pide no minimizar vínculos terroristas del MAS y hallar a los culpables





03/12/2019 - 21:10:29

La Paz, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, pidió el martes al Ministerio Público no minimizar los presuntos vínculos "terroristas" del Movimiento Al Socialismo (MAS) y continuar con las investigaciones hasta dar con los culpables de poner en riesgo la seguridad del país.



En conferencia de prensa, Monasterio aseguró que miembros del MAS están relacionados con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de Perú y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



"No podemos minimizar este escándalo mayor", dijo y pidió la detención del excandidato a diputado del MAS, Alpacino Mojica, quien en las últimas horas reconoció su vínculo con el peruano Martín Serna, del MRTA, y declaró que Raúl García Linera -hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera- fue el nexo para sostener una relación en el marco de la campaña para las elecciones generales del 20 de octubre.



"Él fue mi jefe de campaña, sí; pero fue una campaña honesta", dijo Mojica a un medio local.



De acuerdo con Monasterio, Serna habría estado operando en territorio boliviano hace bastante tiempo junto a personalidades del MAS como el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y hubo un financiamiento de recursos del terrorismo para poder costear la campaña política de ese partido político que buscaba la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.



"Con esto queda manifiesta la evidencia de que en este país estaba instituido una narco-dictadura terrorista que tenía vínculos con altos actores dentro de estas organizaciones criminales", denunció.



Para llegar a la verdad histórica de los hechos, Monasterio también pidió al Ministerio Público la detención de Moldiz, Raúl García Linera y la concejala Susana Vaca, entre otros, con fines investigativos.



"Hoy más que nunca tiene que investigarse, hoy estamos frente a la punta del ovillo para poder desmantelar toda una estructura criminal que podría tener hasta incluso vínculos y relación con el narcotráfico y con el terrorismo en el país", insistió.



Las declaraciones del legislador de UD surgen después que el Ministerio de Gobierno y la Policía informaron que "células terroristas" buscan generan zozobra en Bolivia, que busca salir de una crisis política y social con nuevas elecciones generales.