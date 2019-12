Demócratas acusan a Trump de abuso de poder en reporte sobre juicio político







03/12/2019 - 21:09:45

VOA.- Los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron el martes su caso de juicio político contra el presidente Donald Trump, acusándolo de usar los poderes de su oficina para solicitar interferencia extranjera en las elecciones de 2020.



En una conferencia de prensa posterior a la publicación del informe, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, describió a Trump como un "presidente que cree que está más allá de la acusación, más allá de la impugnación, más allá de cualquier forma de responsabilidad y de hecho, por encima de la ley", señaló la agencia Reuters.



La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo que los demócratas de la Cámara de Representantes habían llevado a cabo un "proceso de simulación unilateral" que no había producido ninguna evidencia de irregularidades por parte de Trump.



"Este informe no refleja nada más que sus frustraciones. El informe del presidente Schiff se lee como las divagaciones de un blogger desde el sótano, que intenta demostrar algo cuando no hay evidencia de nada", dijo Grisham en un comunicado.



Seguido a la conferencia de prensa, Schiff publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para atacar otra vez: “El Jefe de Gabinete interino de Trump [Mick Mulvaney] declaró públicamente que retuvieron la ayuda para obtener favores políticos, y dijo que deberíamos "superarlo".



Schiff dijo que quienes defienden la postura del presidente Trump “le piden al público estadounidense que se acostumbre a la idea de un presidente corrupto y que lo supere” y concluyó: “La pregunta es: ¿deberíamos?”.



El Comité de Inteligencia de la Cámara, liderado por los demócratas, que encabezó la investigación de juicio político que comenzó formalmente en septiembre, también dijo en un informe que el presidente republicano había obstruido la investigación.



El comité tenía previsto reunirse a las 6 p.m. EST (2300 GMT) para votar sobre sus hallazgos.



El asunto irá luego al Comité Judicial de la Cámara, que abrirá sus procedimientos el miércoles.



Si la Cámara completa eventualmente vota para aprobar los cargos de destitución formal, se llevaría a cabo un juicio en el Senado de los Estados Unidos, liderado por los republicanos, donde se requeriría una mayoría de dos tercios de los presentes para condenar y destituir a Trump de su cargo.



El problema es si Trump hizo un mal uso del poder de su oficina para presionar a Ucrania para que investigue al ex vicepresidente Joe Biden, uno de los principales contendientes por la nominación demócrata para enfrentar a Trump en las elecciones de 2020.



Trump negó haber actuado mal y acusó a los demócratas de utilizar el proceso de juicio político para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2016. Las encuestas de opinión muestran que los estadounidenses están amargamente divididos sobre si acusar a Trump.



Los legisladores y el público han escuchado el testimonio de funcionarios actuales y anteriores de que se retuvo la ayuda militar de Ucrania y que una reunión de la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy estaba condicionada a que Kiev realizara la investigación, así como a una teoría de conspiración desacreditada sobre la interferencia de Ucrania en las elecciones estadounidenses de 2016.



Reacción de la Casa Blanca



Por otro lado, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, quien está llevando a cabo la investagación sobre el juicio político al presidente Trump, dijo el martes en una conferencia de prensa que hay pruebas de que el mandatario abusó de su cargo.



"La investigación de juicio político descubrió evidencia abrumadora e incontestada de que el presidente Trump abusó de los poderes de su oficina para solicitar interferencia extranjera en nuestras elecciones para su propio beneficio político personal. Nadie está por encima de la ley." se lee en un tuit publicado en su cuenta.