El MAS impulsa aprobación del proyecto de Ley para la Pacificación tras consenso con el Gobierno







03/12/2019 - 20:57:58

La Paz, (ABI).- Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) lograron consensos para impulsar la aprobación del proyecto de Ley para la Pacificación y restitución de derechos constitucionales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



"Lo que se está ratificando en este proyecto de ley son acuerdos con el Gobierno transitorio en las mesas de trabajo que se realizó con el Pacto de Unidad, la COB (Central Obrera Boliviana) y otras organizaciones", dijo la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS.



Ese proyecto de ley está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y, tras su debate y aprobación en el pleno, pasará al Senado para su revisión.



El titular de la Cámara Baja, Sergio Choque, del MAS, aclaró por su parte que ese proyecto de ley no busca dejar en la impunidad los actos delincuenciales y otros delitos cometidos en anteriores semanas, en medio de la crisis política y social que detonó el fraude electoral del 20 de octubre y la renuncia del expresidente Evo Morales.



"Con esta ley lo único que pretendemos es cuidar la situación jurídica de nuestros compañeros dirigentes, que el Estado se haga cargo de los muertos y de los heridos", explicó.



El Gobierno transitorio afirma que no habrá impunidad para nadie y que todas aquellas personas que pusieron en riesgo la seguridad y la unidad del país serán puestas ante la ley.



"No vamos a hacer ninguna ley de la impunidad. Aquellos funcionarios que han cometido actos en contra del Estado tienen no más que ser investigados y sancionados", recalcó Choque.