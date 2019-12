Bolivia y EEUU abordan elecciones generales, respeto a DDHH y apoyo al estado de derecho







03/12/2019 - 20:47:13

La Paz, (ABI).- La canciller Karen Longaric y el subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, DDHH y Trabajo de Estados Unidos (EEUU), Roger Carstens, conversaron el martes sobre la convocatoria a elecciones generales, el apoyo al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en un encuentro que tuvieron en la ciudad de La Paz.



"Apoyo al estado de derecho, respeto a los DDHH y convocatoria a elecciones, fueron los temas de la reunión entre la Ministra de Relaciones Exteriores, @KarenLongaric, y el Subsecretario Adjunto de la Oficina de Democracia, DDHH y Trabajo del @StateDept, Roger D. Carstens", informó la Cancillería en su cuenta oficial en Twitter.



Por su parte, el vicecanciller Walberto Rodríguez San Martín afirmó que se trata de una visita "importante" en el marco del acercamiento que el Gobierno busca con todos los países, y aclaró que Carstens llegó a Bolivia no para constatar algo sino más bien para tener una visión "in situ" de la situación en el país.



"No creo que haya venido a constatar nada sino más que nada seguramente a tener una visión in situ de la situación del país y en particular de los derechos humanos", dijo a los periodistas.



Rodríguez destacó el diálogo que tuvo Carstens con Longaric porque se trataron temas importantes debido a que el Gobierno norteamericano también quiere tener su propia apreciación de la situación de los derechos humanos en Bolivia.