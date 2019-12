Obras Públicas advierte que plan de lluvias requiere por lo menos Bs 100 millones







03/12/2019 - 19:28:16

La Paz, ABI.- El ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, advirtió el martes que técnicos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) calcularon que el plan de contingencia para atender las emergencias en la época de lluvias, requiere mínimamente 100 millones de bolivianos.



No obstante, dijo que la anterior administración de la ABC solo dejó alrededor de 30 millones de bolivianos para el plan de lluvias, por lo que se prevé acudir al Ministerio de Economía para conseguir mayor presupuesto.



"Tenemos información que solamente había 30 millones de bolivianos, que no eran suficientes, y que según los técnicos mínimamente se necesitan por lo menos 100 millones de bolivianos para poder atender las emergencias", informó a los periodistas.



Núñez adelantó que "en el transcurso de las siguientes horas" se hará público el plan de contingencia para la época de lluvias, cuyo proceso es prioritario para la ABC, tomando en cuenta que comenzaron las lluvias en algunas regiones del país.



"Lamentablemente no había los recursos suficientes para poder encarar estas emergencias. Estamos fuera de tiempo, porque ya hay lugares que está lloviendo", agregó.