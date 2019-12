Sin bótox, ni cirugías: la verdad detrás de la belleza eterna de Lucero







03/12/2019 - 16:57:06

Infobae.- Lucero presume a sus 50 años de tener un rostro libre de la intervención de un bisturí y un cuerpo tonificado. La estrella de las telenovelas mexicanas no se ha dejado intimidar por la aparición de arrugas en su rostro y ha optado por soluciones naturales como practicar yoga, alimentarse saludablemente y hasta tomar la vida con humor, antes que inyectarse sustancias invasivas en su organismo.



Hace unos días la cantante mexicana confesó que su hija Lucerito le pidió no ponerse botox porque perdería su belleza: “Un día me dice Lucerito: ‘¡Oye má! Nunca te vayas a poner botox por favor porque si no ya no vas a hacer ‘La Novia de América’”.



“A mí me da mucho miedo lo del botox porque he visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas no poder arrugar acá (los pómulos) cuando me río, la nariz y todo, no soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías, todavía, no sé si en unos años les diga, pues ¿qué creen? Que siempre sí me animé y que salga yo muy estiradita, puede suceder, uno nunca sabe, tampoco es que yo tenga algo en contra”, comentó a el programa Un nuevo día, la ex esposa del cantante Mijares.



Ésta no es la primera vez que Lucero se pronuncia en contra del uso del botox, fue en agosto de este año cuando en redes sociales se refirió a sus ya notorias arrugas. La cantante que últimamente ha incursionado en la industria de las telenovelas brasileñas dijo que le repiten constantemente: “Ay tus arrugas, es que tienes mil arrugas alrededor de los ojos, o sea ponte botox”.





A lo que ella se negó rotundamente a someterse a algún método invasivo y que afecte la estructura de su cuerpo.



“Yo digo, es que no me voy a poner botox y menos alrededor de los ojos. Te quedan como así, una cosa rarísima, entonces es una cosa que te ríes y ya nada se mueve, es una cosa muy rara. Sí voy avisando que no me voy a poner botox alrededor de los ojos", comentó la famosa que llegó a los 50 años en su mejor momento.



Su envidiable figura es otro aspecto que los fans de Lucero no han dejado pasar, ya que luce tonificada y sin rastros del tiempo. La cantante ha mostrado en sus redes sociales que practica yoga, deporte que es parte de sus secretos para mantenerse en forma y lista para cualquier actividad.



“Ustedes saben cuánto me gusta el mar, el atardecer, la naturaleza, mi yoga… siempre digo que las cosas más lindas de la vida, son gratis!”, escribió para acompañar su imagen el pasado junio.





La cantante no ha ocultado que le gusta ejercitarse. “Yo hago mucho ejercicio, no sé ni a qué horas pero sí hago. Me gusta mucho hacer yoga, aunque hay gente a la que no le gusta el yoga, que se aburre, pero luego hay gente que le agarramos la onda”, explicó la estrella, quien detalló que hace mucho ejercicio cardiovascular y en alguna época intentó hacer box, pero lo dejó porque sus manos terminaban hinchadas.



Sobre su nutrición, Lucero siempre ha destacado que procura seguir una buena alimentación: “Dicen que somos lo que comemos y cada quien también, a su forma, ayuda. A mí me ayuda mi yoga; me ayuda alimentarme bien, me doy mis gustos y descansos, pero trato de tener un cuerpo sano”.



En 2013 la cantante confesó al programa de Univisión, El Gordo y la Flaca: “Siempre creo que hay que tener disciplina para todo. En la vida tienes lo que cosechas, entonces si llevas una buena alimentación, haces ejercicio, tienes una vida sana y estás feliz, es muy probable que te veas mejor”.



Y sobre su estado de ánimo, la cantante siempre ha demostrado tener la mejor cara ante las adversidades y así lo dejó claro para la misma emisión: “Yo siempre veo que la gente que se amarga no se ve bonita. De veras no se amarguen porque se les pone la cara chueca para abajo. Más vale arrugados felices, que arrugados amargados”.



La cantante se caracteriza por su particular sentido del humor:

La cantante se caracteriza por su particular sentido del humor: "Más vale arrugados felices, que arrugados amargados"

En otra ocasión, “La novia de América” resaltó para el diario Reforma, que su genética y la aceptación de su edad la han ayudado a afrontar el paso del tiempo por su cuerpo.



“Pero creo que en mi caso, la genética me ha ayudado mucho, mi papá siempre se veía más joven de lo que era, mi hermano igual. Mi mamá, la verdad, también es muy jovial, tiene muy buena piel, es una mujer que siempre se ha cuidado mucho", mencionó.



“Sólo quiero verme de la edad que tengo, pero verme bien, no quiero competir con las chavitas y andar sufriendo porque el tiempo pasa”, sentenció la protagonista de las telenovelas Chispita, Lazos de Amor y Alborada.