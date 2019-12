Revelan que BOA vendía un boliviano y gastaba dos; anuncian procesos







03/12/2019 - 16:04:15

Erbol.- Un informe respecto a la empresa estatal Boliviana de Aviación (BOA) reveló indicios de mala administración y déficit operacional (vendía un boliviano y gastaba dos), por lo cual el ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, informó que ha instruido realizar procesos civiles y penales a los responsables.



“Los costos de operación se incrementaron en Bs161,6 millones entre las gestiones 2017 a 2018, en cambio los ingresos de operación subieron en tan sólo Bs80 millones, denota déficit operacional afectando la rentabilidad de su operaciones. Es decir, por cada boliviano que vendía, gastaba dos bolivianos”, dijo el ministro Núñez.



El informe ya había sido encargado en abril de 2019 por el exministro Óscar Coca, sin embargo, las irregularidades se mantuvieron en reserva y no fueron investigadas, según señala el Ministerio de Obras Públicas.



Núñez también observó que, según el estudio, se detectaron deficiencias en los procesos de contratación para el servicio de catering para las gestiones 2016, 2017 y 2018.



Asimismo, se encontró que hasta enero de 2019 había un contrato de arrendamiento de la aeronave CP 2815, sin embargo, se verificó que ese alquiler se pagaba, llegando al monto de Bs4.1 millones, a pesar de que la nave se siniestró el año 2016.



También advirtió que en agosto de 2019 se destinó Bs120 millones de las reservas internacionales a BOA para renovar su flota, pero el 35% fue destinado a la compra de repuestos. A este punto, recordó que la empresa estatal solía adquirir repuestos por emergencia, es decir, que llegaban a tener hasta 100% de costo adicionado.



“El documento devela una serie de indicios de responsabilidad por la presunta comisión de delitos de omisión y corrupción que deben ser investigados y cuyos responsables deben ser sancionados”, dice una nota de prensa del Ministerio.



En ese entendido, Núñez informó que el documento será remitido a la gerencia actual de BOA para que inicie, no solamente la auditoría operacional, sino también las acciones administrativas y judiciales que correspondan, tanto a exejecutivos de la empresa y personal operativo, como a los miembros del directorio, que aprobaban anualmente los informes de gestión.



El actual gerente de BOA, Juan Carlos Ossio, señaló que no se puede hablar de una quiebra técnica de la empresa, pero que los datos revelados explican el porqué de la reducción de utilidades reportadas el 2017 de aproximadamente 24 millones de bolivianos a cuatro en 2018.



Niegan “masacre blanca”



Ossio negó que exista una “masacre blanca” en BOA. Dijo que la empresa tiene 1.800 funcionarios y que él sólo cambió a dos gerentes que dependían directamente de él, uno destituido y el otro que renunció.



7 mil vuelos



El Gerente también anunció que para diciembre y enero, BOA ofrecerá 7.000 vuelos, con incremento en frecuencias a las ciudades de Miami, Madrid, Buenos Aires y Sao Paulo, pero también se reforzó la oferta de servicios en el eje troncal.