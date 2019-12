Interpelación a Patzi sobre programa de la quinua genera controversia en la Asamblea de La Paz







03/12/2019 - 15:41:01

La Paz, ABI.- La interpelación al gobernador de La Paz, Félix Patzi, en la Asamblea Legislativa Departamental, sobre el programa de la quinua generó el martes controversia sobre la pertinencia de ese acto de fiscalización, al que a propósito nuevamente faltó la autoridad departamental.



Según el presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo de la Asamblea Legislativa Departamental, Raúl Bautista, se verificó irregularidades en el Programa de Fortalecimiento de Quinua en la provincia Gualberto Villarroel de La Paz, por lo que se solicitó la interpelación para que Patzi dilucide algunos aspectos.



"El gobernador no se hizo presente al acto de interpelación y se excusó indicando de que no se puede pedir los informes correspondientes en la misma legislatura, y creo que ahí hay una mala interpretación porque nuestra legislación es del 2015 al 2020 y no así de solo un año", indicó a los periodistas.



El legislador explicó que el programa contaba con un financiamiento de más de 2 millones de bolivianos y debía beneficiar, inicialmente, a 200 familias, pero una vez iniciado benefició supuestamente a 70 familias con una siembra de 200 hectáreas, pero en realidad solo fueron 20 familias.



Además, dijo que el programa estaba contemplado en cuatro componentes, los primeros dos que fueron la dotación de semilla y el apoyo técnico, que se ejecutaron, y el componente tercero que era la innovación tecnológica y el último de formar una empresa comunitaria que no se cumplieron.



Bautista dijo que lo que quería saber la comisión es en qué se invirtió los 2 millones de bolivianos del programa y por qué no se pudo ejecutar dos de los cuatro componentes.



Por su parte, el secretario departamental de Asuntos Jurídicos, de la Gobernación de La Paz, Dennis Pari, explicó que Patzi no se hizo presente al acto de interpelación porque no se cumplió el procedimiento que señala la Ley 177 de la Asamblea Departamental y porque no corresponde a una misma legislatura pedir la interpelación.



"Nosotros como Gobernación estamos en la obligación de asistir a cualquier acto interpelatorio siempre y cuando cumplan con el procedimiento que la Ley 177 (de Fiscalización y Transparencia) de la Asamblea, y que en está ocasión esta no se cumple, porque el artículo 28 de dicha norma establece que la petición de informe ampliatorio se debe hacer en un mismo periodo de la Asamblea, como ser de junio de 2018 a junio de 2019 y ahora estamos en el periodo de 2019 y 2020", explicó.



Pari dijo que la petición del informe sobre el programa de quinua ya se lo hizo el año pasado y se respondió de forma escrita y oral, por lo que ahora no corresponde volver a informar sobre lo mismo.



"Nos extraña que en la nueva legislatura nos pida un informe oral complementario cuando no corresponde (...) ya se ha remitido toda la documentación en base a lo que ellos piden y en base a eso se va absolver las dudas de los asambleístas", señaló.



En lo que va de esta gestión, Patzi acumuló al menos cinco ausencias a actos interpelatorios respecto a varios temas de interés para el departamento de La Paz, lo cual generó censuras y procesos por incumplimiento de deberes.