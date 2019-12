Cardenal Ticona insta a trabajar por el bien común y la reconciliación tras la pacificación del país







03/12/2019 - 13:25:19

La Paz, ABI.- El cardenal Toribio Ticona instó el martes a trabajar por el "bien común" y la reconciliación, tras la pacificación del país, como resultado del trabajo incansable del Gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez.



Ticona expresó su alegría por el retorno de la paz a Bolivia y deseó que sea duradera, además que siempre que exista justicia.



"Me alegro de que todos hayan llegado a un buen entendimiento y de que hoy en adelante trabajemos por el bien común y sobre todo en este tiempo de cuaresma, tiempo de reconciliación, tiempo de paz, perdón y de conversión de nuestra manera de pensar", dijo a los periodistas en La Paz.



Exhortó también a los representantes políticos del país a enmarcarse en el entendimiento y saludó que la biblia nuevamente haya ingresado a Palacio de Gobierno.



"Me alegra la biblia, con Evo (Morales) no entraba, a pesar que Evo era mi amigo y de todas maneras una gran alegría de que la palabra de Dios y de vida entre al Palacio y que sea la luz que ilumine a la patria", señaló.



La presidenta Jeanine Añez afirmó el sábado que la paz, la democracia y la libertad retornaron a Bolivia y destacó el trabajo "sin descanso" de su gabinete ministerial para lograr la pacificación plena del país en menos de 20 días de su Gobierno transitorio.



Áñez tomó la decisión de convocar el 23 de noviembre a un diálogo nacional a las organizaciones sociales encabezadas por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que derivó en la firma de un acuerdo de 13 puntos que permitió que las actividades vuelvan a la normalidad, tras una convulsión social generada por los resultados de las elecciones fraudulentas del 20 de octubre.



Similar situación se dio cuando varios ministros de Estado se trasladaron a la ciudad de Cochabamba para entablar negociaciones con los sectores movilizados, encuentro que desembocó en la declaración de un cuarto intermedio en las medidas de presión por parte de los cocaleros afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



Ambas gestiones permitieron el retorno de la tranquilidad al país después de la convulsión social que duró casi un mes, que perjudicó a la economía de todos los bolivianos por los paros y bloqueo de caminos, producto de una crisis política y la renuncia del presidente Evo Morales.