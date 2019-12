Santa Cruz: CRE plantea a usuarios plan de pago por excesivo consumo de electricidad en noviembre







03/12/2019 - 13:22:52

Santa Cruz, ABI.- El encargado de Comunicación de la Cooperativa Rural de Electricidad (CRE) de Santa Cruz, Amilcar Jaldín, informó el martes que esa institución prevé implementar un plan de pagos, ante los reclamos de los socios por el incremento de tarifas que se registró debido al excesivo consumo de energía eléctrica en noviembre.



"Pedimos la comprensión de los socios, este incremento no se debe a un alza de las tarifas como tal, sino al excesivo consumo de energía eléctrica que se produjo en noviembre, entendemos la molestia, por eso estamos proponiendo un plan de pago hasta en tres o cuatro cuotas", informó a los periodistas.



Jaldín reiteró que el incremento de consumo de electricidad se debió al uso de equipos eléctricos, como aires acondicionados y ventiladores, por la ola de calor que se registra en Santa Cruz desde noviembre y recordó que se batieron records en ese aspecto.



"Hemos superado el récord histórico de la demanda, llegamos el 21 de noviembre a consumir 661.40 megavatios, casi la mitad de toda la energía que consume todo el país y superando a los 617 megavatios que hubo en 2017", explicó



El ejecutivo dijo que no se justifica ninguna toma de la entidad, como anunciaron algunas plataformas ciudadanas, porque ese conflicto puede resolverse mediante el diálogo y la CRE atenderá todos los reclamos.



Recomendó a los socios revisar el aviso de cobranza que tiene el histórico de su consumo de todo un año, para que pueda controlar su consumo domiciliario.



Aseguró que no habrán cortes de energía por demora de pago, porque el ingreso económico de varias familias se redujo por el paro de actividades registrado entre octubre y noviembre.



Por su parte, un grupo de personas se apostaron en las oficinas de esa entidad para reclamar por el incremento registrado en los avisos de consumo de energía eléctrica de noviembre, que en algunos casos registra alzas de hasta 200%.



"La tarifa de por si es una tarifa injusta tiende a hacerse inaccesible a la gente en la época de calor, queremos soluciones, no planes de pago, pedimos que se reduzca desde un 50% y se readecúe en sus parámetros", afirmó el socio, Luis Pinto, cuya factura se incrementó de 325 bolivianos, en octubre, a 815 bolivianos, en noviembre.



Otros califican como un "incremento arbitrario" e injustificado pese a que por al menos tres semanas la mayor parte de la población estuvo en sus viviendas, debido a un conflicto político-social.



"Queremos que se dé una reducción especial por los 21 días de paro cívico porque la gente no pudo salir de su casa y fueron días de calor", dijo una vecina de la villa Primero de Mayo.



Actualmente la CRE atiende a cerca de 400.000 socios en 14 provincias de Santa Cruz y está considerada como la distribuidora de energía eléctrica más grande de Bolivia, en volúmenes de venta, de energía y calidad de servicio.