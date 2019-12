Mesa ratifica que será candidato en las próximas elecciones







10:27:01



ERBOL.- “Sí, yo voy a ser candidato en las próximas elecciones. Espero tener un resultado que me recupere del robo del que fui víctima”, dijo Mesa, en contacto con los medios, mientras asiste a la cumbre por el cambio climático.



Mesa aseguró que el “fraude” de Evo Morales robó la segunda vuelta en las elecciones del 20 de octubre. “Soy el candidato que obtuvo, probablemente en el mejor de los casos para Morales, el segundo lugar, sino el primero”, dijo”.



Respecto a los conflictos que se vivieron en Bolivia, Mesa sostuvo que se podrían haber evitado si Evo no incurría en un fraude.



“Se pudo haber evitado si el presidente Morales no llevaba adelante un fraude gigantesco que afortunadamente estamos resolviendo con una convocatoria a elecciones nacionales, que serán probablemente en el mes de marzo o abril del año que viene”, manifestó.



En cuanto al rol de los militares en los conflictos, señaló que las FFAA fueron opalizadas a responder, pero lo que habría que preguntarse es si lo hicieron en proporcionalidad.



Indicó también que hubo acciones violentas de grupos que estaban movilizados por parte de Evo Morales, que intentaron atacar una planta de combustibles (Senkata), lo que generó riesgo importante de pérdida de vidas humanas.