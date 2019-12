La Asamblea Nacional venezolana denunciará ante instancias internacionales que Nicolás Maduro está armando a civiles







03/12/2019 - 09:31:31

Infobae.- La Asamblea Nacional de Venezuela discutirá este martes el tema de “La ilegal entrega de armas a civiles, en detrimento de las facultades constitucionales de la Fuerza Armada Nacional”, luego de la preocupación que ha surgido en diversos sectores del país por la distribución de armas, entre milicianos y obreros, ordenada por Nicolás Maduro.



La presidente de la Subcomisión de Fronteras, diputada Karim de Los Ángeles Vera Suárez, dijo en exclusiva para Infobae que “la entrega de armas no empieza con los anuncios recientes de Nicolás Maduro, sino que vienen desde la época de Hugo Chávez con las llamadas Zonas de Paz y con otras formas de organización que ellos implementaron, empezaron a armar a los civiles en nuestro país”.



La Comisión de Defensa que no ha discutido previamente el tema, está compuesta por una cantidad de diputados que están presos como Juan Requesens o fuera del país como Julio Borges, Tomás Guanipa y Richard Blanco. Está presidida por Eliézer Sirit, suplente Julio César Moreno; vicepresidente José Noriega, suplente Leonardo Renaulgt; Edgar Zambrano, Guillermo Palacios; Julio Borges, Manuela Bolívar; Tomás Guanipa, Tamara Adrián; Juan Requesens, Karin Vera y Richard Blanco, Rafael Veloz.



La intención, a juicio de Vera, es “sembrar terror y que ello sirva de escudo para salvaguardar los intereses de quienes encabezan la Revolución que lo que ha traído es hambre, miseria y desolación a los venezolanos”.





Con el pronunciamiento que hace Maduro, ante un importante número de generales y almirantes, “donde habló de los más de 300 mil fusiles para los milicianos y después 13 mil fusiles para obreros de las empresas de Guayana, además de sacarlos a las calles para garantizar unas navidades felices, está atentando contra lo que establece la Constitución y la Ley, que establece que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las instituciones policiales y apoyados por la Guardia Nacional”.



La parlamentaria considera que “el ciudadano común lo que va es a sentirse aterrorizado al ver esa cantidad de civiles, sin preparación militar, cargando armamento de alto calibre, de guerra. Aquí lo que puede es ocurrir una mortandad a manos de esos ciudadanos que no tienen idea de lo que significa la seguridad ciudadana ni del armamento que le están entregando”.



Insiste la diputada que por eso se decidió llevar el debate ante la plenaria de la Asamblea Nacional. “Estamos convencidos de la labor de la Asamblea, especialmente de la comisión de Seguridad y Defensa, y por ello habrá un profundo rechazo a ese tipo de acciones que la tiranía usurpadora despliega”.



La justificación del Gobierno “es crear escuadrones armados, conformados por civiles, que solo sirvan para resguardar los intereses de la Revolución Bolivariana e intimidar a la población venezolana”.







“En una democracia, lo políticamente correcto es llamar a comparecer tanto al Ministro de la Defensa como al Jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) para que le den una explicación al país de lo que está pasando con el armamento bajo su custodia y resguardo, pero ellos con la excusa del desacato han evadido todo tipo de control”, dice la parlamentaria.



Advirtió que el general Vladimir Padrino López, como el almirante Remigio Ceballos Ichaso, serán llamados a comparecer “para que rindan cuenta de lo está pasando con el armamento y cómo permiten que civiles inexpertos estén siendo dotados del armamento de la Fuerza Armada”.



En relación con la desaparición de más de 228 mil armas y municiones de los parques de la Fuerza Armada, la diputada aseguró que “exigimos explicaciones desde la Comisión de Defensa, sino de la Directiva y la presidencia encargada de la República, pero no hemos recibido respuesta alguna”.



En los próximos días, según dijo Vera Suárez, van a elevar la denuncia a instancias internacionales “porque se están cometiendo hechos muy peligrosos para la seguridad de la nación y atentando contra la seguridad de América Latina y el hemisferio occidental”.



En cuanto a las declaraciones de Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal -amenazando con el uso de armamento venezolano para atentar contra instalaciones y urbanizaciones colombianas-, la parlamentaria dijo que “eso forma parte del discurso que sale de la revolución y que se dedican a amenazar, no solo contra la seguridad del pueblo venezolano sino contra la del continente. Pero en realidad lo que demuestra es la debilidad del generalato venezolano que más allá de defender a la institucionalidad y a la Fuerza Armada, lo que hacen es cederle ese recurso a una partida de charlatanes”.



Quiso hacer énfasis en que “no solamente se está armando a civiles venezolanos o a las milicias que no forman parte de la Fuerza Armada, sino que estamos siendo la cuna de grupos irregulares de Colombia, guerrilla y paramilitares, de ISIS, Hezbollah, pero también a otros que se crearon en Venezuela, con el fin de defender los intereses de Nicolás Maduro en América Latina”.



Como presidenta de la Subcomisión de Frontera e Integración Territorial, que forma parte de la Comisión Permanente de Defensa, “he insistido reiteradamente en la presencia de irregulares en territorio venezolano. No solo debemos condenar al paramilitarismo, que es un flagelo que se adentra a territorio venezolano, también a la guerrilla que viene del conflicto colombiano. Se está dando un profundo adoctrinamiento a través del uso del espacio radioeléctrico por parte de esos grupos guerrilleros”.