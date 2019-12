Kate sorprende con su talento en la cocina, pese a la opinión de William







Quien.- Aunque en repetidas ocasiones ha quedado claro que Kate Middleton tiene una agenda muy ocupada , y que apenas tiene un poco de tiempo para sus gustos y aficiones. Ahora ha demostrado que tiene un talento hasta ahora, era totalmente desconocido, pese a que el príncipe William opina lo contrario.



Esto ocurrió en un programa de televisión, al que asistió la pareja real junto a la gran dama de la cocina, Mary Berry ¿qué hacían William y Kate en televisión? Los duques de Cambridge se encontraban ahí para preparar una tradicional cena de Navidad, que según el palacio de Kensington servirían a los voluntarios que ayudan a los más desfavorecidos, durante las fiestas decembrinas.



Un detalle que llamó mucho la atención de la intervención fue que al terminar, Berry aseguró que “Kate es muy buena cocinera”, según dio a conocer la prensa británica, pese a que una vez el futuro rey de Inglaterra mencionó que estaba muy delgado como consecuencia de las pocas habilidades de su esposa en al cocina. Cabe mencionar que este no sería un halago cualquiera viniendo de quién viene. Mary Berry fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico, en 2012.





“Los hice preparar una rulada. Fueron muy competitivos y no perdieron de vista las creaciones del otro mientras cocinaban las suyas. Son una pareja estupenda. Se preocuparon de conocer los problemas de esta gente y cómo pueden ayudar”



Para ver a los duques de Cambridge en acción es necesario esperar hasta el 16 de diciembre, cuando el programa sea transmitido a través de la BBC. Además, también se incluirá la visita de William a The Passage, un centro de día para personas sin hogar que visitó junto a su mamá, la princesa Diana cuando apenas era un niño.



Por su parte, Kate acompañará a la gran dama al Jardín de la Real Sociedad de Horticultura de Wisley para mostrarle el jardín que diseñó hace poco, con la intención de alentar a la vida sana entre los jóvenes.



“Creo que he crecido en una casa en la que, bueno, somos muy afortunados, así que tenemos quehacer algo por los demás. Y personalmente, yo saco mucho de ayudar a los demás. Entiendes y aprendes muchas cosas de la gente con solo darles un poco de tu tiempo”, dijo el príncipe.