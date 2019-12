Atigrados estrenarán las luminarias del Siles







03/12/2019 - 06:20:19

Página Siete.- El plantel de The Strongest hará de local este miércoles ante Sport Boys en el estadio Hernando Siles desde las 20:30. Atigrados y norteños se encargarán de estrenar las luminarias LED que fueron instaladas en el principal escenario deportivo de país.



El fútbol en horario nocturno volverá a Miraflores después de seis meses. La última vez que se disputó un juego por la noche fue en mayo de este año, por el campeonato Apertura. El Tigre fue protagonista de la jornada, se midió con Always Ready y el marcador fue favorable para los de Achumani por 3-2.



Desde el pasado 14 de julio, en el arranque del torneo Clausura, ya no se pudo jugar en horario vespertino porque comenzaron los trabajos de cambio de iluminación, lo que se concluyó en octubre y se realizó la entrega el 2 de noviembre.



Fernando Trino, director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede), se reunió ayer con la gente del club atigrado para coordinar la preparación del escenario. Informó que las luminarias comenzarán a encenderse mañana desde las 19:15 y será en cuatro tiempos.



“Será una buena oportunidad para realizar algunas pruebas con equipos de medición, se verá si hay alguna falla y más adelante se cumplirá con la inauguración”, anticipó.



Mientras tanto, el plantel del Tigre siguió con su preparación de cara al juego que disputarán mañana ante uno de los coleros del certamen.



Tras la victoria del fin de semana ante Nacional Potosí en la Villa Imperial, el equipo de Mauricio Soria se trasladó a Sucre, donde tuvo una sesión de trabajo.





Quienes jugaron ante la banda roja cumplieron una labor de recuperación, el resto hizo definición. Por lo observado no hay lesionados en la plantilla. La escuadra volvió a La Paz por la tarde.