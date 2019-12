Mujica visita a Evo en México y habla de las elecciones de Uruguay







03/12/2019 - 06:19:02

El País.- De visita por México y tras asistir como invitado al acto del primer año de mandato del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el ahora senador uruguayo se negó a emitir una opinión sobre la situación política en el país norteamericano, aunque sí relató su encuentro con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y la derrota electoral de la izquierda en Uruguay.



Un abrazo a Evo



Mujica también explicó que aprovechó el viaje para visitar al expresidente boliviano Evo Morales, quien se encuentra como asilado político en México tras el "golpe de Estado" ocurrido en Bolivia.



«Desde hace muchos años soy amigo de Evo. Fui a darle un abrazo. Los que hemos sido presidentes no dejamos de ser humanos y tenemos sentimientos, como cualquier hijo de vecino. Fui a ver a un latinoamericano que está dolorido en un rincón de México. Y tengo que agradecerle a México ser patria de asilo y este es uno de mis mayores reconocimientos», apuntó.



Sobre este punto, consideró que el llamado a elecciones podría representar una salida «más o menos» democrática a la crisis política que enfrenta el país.



«Espero que la desgracia que padece Bolivia la pueda superar. Parecería que hay una salida más o menos democrática. Tal vez no sea lo mejor, pero parecería que es posible. Sobre todo para que en Bolivia no se entierre en la intolerancia y pueda superar algo que está en la base de los conflictos. Hay gotas venenosas de ricino en todo esto», afirmó.



La derrota de la izquierda en Uruguay



Al ser cuestionado sobre la derrota del Frente Amplio (FA) en las elecciones presidenciales de Uruguay, el exmandatario consideró que el estancamiento económico provocado por la crisis en Brasil y Argentina, jugó un papel fundamental en el triunfo del centroderechista Luis Lacalle Pou.



«Es multicausal. La sociedad por todas partes está muy ansiosa. Hay un inconformismo latente, que es consecuencia de la etapa cultural que nos toca vivir», indicó.



Mujica consideró que el distanciamiento de la burocracia estatal con la gente, pudo haber jugado un papel en la derrota de la izquierda uruguaya, al igual que otras vicisitudes económicas.



«Hemos tenido un periodo de crecimiento pero ahora mismo la economía está medio congelada, porque tenemos dos vecinos enormes que están enfermos y eso se refleja también en nuestra economía. Tenemos que luchar para que la crisis de Argentina no nos arrastre, y otro tanto acontece con Brasil», apuntó.