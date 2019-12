Brasil invitó a Jeanine Áñez a la próxima cumbre del Mercosur







03/12/2019 - 06:17:10

El Día.- Brasil invitó este martes formalmente a la presidente de Bolivia, Jeanine Áñez, a la cumbre del Mercosur que se celebrará esta semana en Bento Gonçalves, en Rio Grande do Sul, pese a que su gobierno no fue reconocido por dos de los socios del bloque, Argentina y Uruguay.



"Fue enviada una invitación a la presidenta", pero todavía no hay una respuesta sobre a qué nivel estará representada Bolivia, dijo en rueda de prensa el secretario de Negociaciones Bilaterales de la cancillería brasileña, Pedro Miguel Costa, citado por el sitio Página Siete, de La Paz.



Bolivia está en proceso de adhesión como miembro pleno del bloque sudamericano que forman la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



Según aseguró Costa, además de Bolsonaro, están confirmadas las presencias de los jefes de estado de la Argentina, Mauricio Macri, quien la semana próxima traspasará el poder al peronista Alberto Fernández, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.



La cancillería brasileña informó que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, estará ausente por problemas de salud y será representado por la vicepresidenta, Lucía Topolansky.



Brasil, que ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur, reconoció a Áñez como presidenta legítima de Bolivia, la misma postura que asumió Paraguay.



Áñez llegó a la Presidencia boliviana el pasado 12 de noviembre, dos días después de la renuncia de Evo Morales.