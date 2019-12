MNR sobre dichos de Pumari: Uno estaría tentado de pensar que buscó asesoramiento de García Linera







03/12/2019 - 06:16:05

Los Tiempos.- El jefe nacional del MNR, Luis Eduardo "Chichi" Siles se refirió hoy a las declaraciones de Marco Pumari, presidente de Comcipo, quien dijo que "hay sumas que restan", al referirse al acuerdo que ha suscrito el exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para ser candidato a las elecciones 2020.



El jefe nacional del MNR manifestó, además, que se deben consolidar los cambios que se lograron. "Tenemos que hacer una alianza. Los partidos tienen que desistir de sus mezquinos intereses de corto plazo y mirar al mediano plazo".



Es en ese sentido, dijo que ese partido acogió la iniciativa de Camacho, quien propondrá al candidato a la vicepresidencia. "Si es el señor Pumari, lo apoyamos, y si no es, veremos qué opciones existen para complementar a la presidencia", expresó.



"Tenemos que reconstruir el sistema de partidos, tenemos que empoderar una alianza, donde estén representados todos", puntualizó Siles.



Las declaraciones se dan luego de que Camacho anunció ayer su acercamiento al MNR con la firma de un “acuerdo político preliminar” para formar un frente único on miras a las próximas elecciones.



"Resulta algo contraproducente y espero que los asesores que tiene no se equivoquen porque hay sumas que restan", refirió Pumari en contacto con medios locales.



Pumari confirmó que se reunió este último fin de semana con Camacho para hablar sobre su posible candidatura. Sin embargo, aún espera que en un momento determinado se pueda convocar a las instituciones y organizaciones, si acaso tomaría cualquier decisión con relación a una eventual postulación. “Más allá de partidos veo que la alianza tiene que ser entre el pueblo mismo porque los partidos políticos siempre buscan sus intereses partidarios y personales”, añadió.