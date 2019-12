MAS quiere a Evo como jefe de campaña, suenan seis nombres para su candidato







03/12/2019 - 06:14:43

Página Siete.- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, afirmó ayer que si el exmandatario Evo Morales retorna al país será el jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) rumbo a los próximos comicios. Mientras que Luis Arce, Andrónico Rodríguez, David Choquehuanca, Adriana Salvatierra, José Alberto (Gringo) Gonzales y Diego Pary se perfilan como posibles candidatos.



“Evo Morales sigue siendo presidente del MAS y en esa línea siempre tenemos que ver nuestra coordinación con él (...). Si de alguna manera el Gobierno permite su retorno va a ser nuestro jefe de campaña nacional”, manifestó Choque.



El asambleísta indicó que dentro del partido se barajan varios nombres de posibles candidatos y que muchas de las preferencias se van mostrando en redes sociales, como Luis Arce, Andrónico Rodríguez y David Choquehuanca, pero que oficialmente no se determinó nada. Choque indicó que la designación de sus representantes para los comicios se definirá en un congreso nacional.



“No tenemos candidatos identificados como para poderlos inscribir en el órgano electoral. Sí tenemos sugerencias de muchos sectores sociales, pero todavía no lo hemos definido(...). En las redes sociales no sólo aparece Luis Arce, también Andrónico Rodríguez y David Choquehuanca. Veremos en el congreso si son las personas adecuadas para poder enfrentar estas elecciones”, manifestó.



Choque aseguró que la posición del MAS es que no afrontará los comicios con personas invitadas, sino que se elegirá a postulantes procedentes de los sectores sociales y de ese partido.



De acuerdo a una entrevista a Morales -publicada por Martín Sivak en Página 12- entre los nombres que suenan también están los del exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Américanos (OEA) José Alberto El Gringo Gonzales y del excanciller Diego Pary.



El exmandatario afirmó a ese medio argentino que se busca que el futuro binomio del MAS “represente a los humildes, tenga conciencia social y capacidad de gestión pública y formación ideológica” y que lo importante es continuar con el proceso de cambio.



Aparte de esos nombres también se baraja el nombre de la senadora Adriana Salvatierra.



“En el ampliado nacional se va a determinar a los candidatos. Varios sectores argumentan que debe ser el exministro Luis Arce, otros dicen que Andrónico Rodríguez, también esta el nombre de David Choquehuanca. A la senadora Salvatierra la promocionan más por redes sociales que entre las bases”, confirmó una fuente del MAS.



El informante aclaró que, no obstante, la última palabra la tendrán los representantes de las organizaciones sociales y del Trópico de Cochabamba, ya que será en esa región del país donde se realizará el ampliado nacional, éste o el próximo fin de semana.



“Hablamos de estos nombres, pero pueden aparecer más, todo se puede esperar en el ampliado nacional”, manifestó.



Hace unos días, el dirigente cocalero del Trópico cochabambino, Andrónico Rodríguez, expresó que era todavía prematuro hablar de candidaturas, aunque expresó que era inevitable que haya expresiones sobre ello en las redes sociales y medios.



El líder afirmó que la elección de los representantes del MAS para los próximos comicios se definirá en consenso en consulta con el expresidente Morales y en un ampliado nacional.



Rodríguez es considerado como el “heredero” de Morales entre los cocaleros. Es el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico. Ante el anuncio de las elecciones fue uno de los primeros que apareció como posible presidenciable.



En las últimas semanas, por otro lado, circularon videos de Luis Arce y David Choquehuanca con el rótulo “Presidente 2020-2025”.