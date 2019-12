Cochabamba: Nace el Comité Cívico Juvenil y se abre a participar en la política







03/12/2019 - 06:13:07

Opinión.- Dirigentes estudiantiles de la Universidad Mayor de San Simón, UMSS, anunciaron el nacimiento del Comité Cívico Juvenil de Cochabamba. Dijeron que es momento de que la juventud asuma protagonismo en la defensa de la democracia.



Cuatro líderes de la Federación Universitaria Local, FUL de la UMSS señalaron que los 21 días de paro y protesta en Cochabamba en octubre les dieron varias lecciones, entre ellas de ser partícipes de las decisiones que se asumen en el país.



Carlos Maíz dijo que harán política, pero que si alguno de los miembros del Comité Cívico Juvenil decide incursionar en partidos políticos debe renunciar a la institución. Sin embargo, la responsable de Prensa de la FUL Mariana Ballivián dejó abierta la posibilidad de participar activamente.



Los líderes ya tuvieron sus primeras reuniones de organización, incluso invitaron a representantes y miembros de la agrupación Resistencia Cochabamba para que se sumen al proyecto, sin embargo aún no recibieron respuesta.



En su primera conferencia de presentación ante la prensa anunciaron que organizan una charla entre el líder del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, y los estudiantes universitarios, encuentro que tendrá lugar este jueves a las 10 de la mañana en el campus central de la San Simón.



Carlos Méndez Maíz calificó a Pumari como “héroe de la democracia” y aseguró que tenerlo en Cochabamba y en la UMSS “será un honor porque nos acompañó por los 21 días de la movilización en defensa de la democracia”.



Bolivia vivió casi un mes de convulsión social tras el fracaso de las elecciones generales del 20 de octubre. En Cochabamba, y otras ciudades, se enfrentaron grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) del partido del exgobernante Evo Morales y quienes denunciaron fraude electoral.



“En estos días de lucha nos hemos dado cuenta de la importancia de la presencia de la juventud en estas movilizaciones”, dijo Carlos Maíz.



En tanto, Mariana Ballivian señaló que las mujeres jugaron un rol primordial en los días de conflicto. “Eran las que estaban peleando, ayudaban, cocinaban de hicieron todo un poco”.



Está segura que el escenario político necesita de nuevas generaciones. “La política necesita de nuevas personas y no cerramos las puertas para participar en ella”.



El Comité Cívico Juvenil aún no tiene un directorio y esperan organizarse en reuniones más ampliadas.



Marco Pumari aún no definió si acepta ser el candidato vicepresidencial para acompañar la fórmula del exlíder cívico cruceño Fernando Camacho. Juntos jugaron un rol importante en las manifestaciones de octubre.