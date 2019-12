El PGE 2020 proyecta deuda pública de $us 1.500 millones





03/12/2019 - 05:50:51

Página Siete.- El Presupuesto General del Estado (PGE) 2020 prevé la autorización al Ministerio de Economía de emitir bonos soberanos por 1.500 millones de dólares. El monto aumentó en 500 millones en relación con los años anteriores, cuando se proyectaban hasta 1.000 millones.



“Se autoriza al Ministerio de Economía celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta 1.500 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario”, señala el artículo 19 del proyecto de PGE, sobre el endeudamiento público mediante emisión de títulos valor en mercados de capital externo.



En el mismo artículo, se autoriza al Ministerio de Economía la contratación directa, en el ámbito nacional o internacional, de servicios de asesoría legal y financiera y de otros servicios especializados vinculados a la operación de deuda pública en mercados de capital externo.



El documento, que fue remitido por el entonces ministro de Economía, Luis Arce, del anterior Gobierno, debía ser tratado ayer por la tarde, pero fue postergado por falta de quórum y se prevé que se lo analice esta semana.



En la parte de exposición de motivos se detalla que la inversión productiva y social será posible a través de la emisión de títulos valores en mercados de capital externo, “como fuente alternativa de financiamiento” para los proyectos del Plan de Desarrollo Económico y Social.



Al respecto, el investigador René Martínez, de la Fundación Jubileo, afirmó que el proyecto de Ley del PGE 2020 fue elaborado previo a las elecciones de 2019, por lo que presenta una programación que refleja las intenciones de gasto del anterior Gobierno.





En su explicación, el endeudamiento a través de los bonos soberanos no es otra cosa que incrementar la deuda externa, y los 1.500 millones de dólares proyectados son una cifra “elevada”.



“Cuando en el proyecto se señala que será para apoyo presupuestario, se considera que estos recursos, administrados por el nivel central, son de libre disponibilidad, es decir que no tienen un fin específico. Esto ya se convirtió en un mecanismo que el Gobierno anterior usaba y/o pretendía usar de manera recurrente para financiar la expansión del gasto, para cubrir la brecha del déficit fiscal”, consideró.



Asimismo, anticipó que en el contexto económico de los años anteriores, es muy probable que los mismos no sean emitidos o acomodados en los mercados de capitales internacionales.



Sin embargo, Martínez enfatizó que las grandes cantidades de deuda externa que se contrajeron en el gobierno de Evo Morales no fueron favorables ni sostenibles para el país; por lo tanto, las próximas autoridades deberán evaluar la pertinencia de la deuda.



“Lo complicado de anular ese artículo es que los ingresos deben cuadrar con los gastos, entonces habrá que modificar tanto el presupuesto de ingresos como el de gastos por un monto tan grande. En todo caso, si se aprueba la ley con este artículo, el Gobierno de turno puede o no hacer la emisión de estos bonos soberanos”, precisó el experto.







Emisiones anteriores





Bolivia ya emitió bonos soberanos en tres oportunidades anteriores: 2012, 2013 y 2017.



En su primera emisión, el país colocó 500 millones de dólares a 10 años plazo y un interés de 4,875% a ser pagados en 2022. La segunda emisión se realizó un año después, en el mercado de valores de Nueva York, donde se colocaron 500 millones de dólares a 10 años plazo, con un interés anual que llegó al 5,95%.



En esa ocasión, los títulos fueron adquiridos por inversores de Estados Unidos (41%), Europa (34%), Latinoamérica (24%) y Asia (1%), informó el Ministerio de Economía de ese entonces.



La emisión de bonos más reciente en los mercados internacionales se realizó en marzo de 2017, por 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2028, con una tasa de 4,5% anual.







Se prevé $us 931 millones menos en inversión



El Presupuesto General del Estado (PGE) 2020 prevé 931 millones de dólares menos para inversión pública, comparados con los recursos fijados para este año, según el proyecto de ley.



El documento fue remitido a la Cámara de Diputados, por el gobierno de Evo Morales, el pasado 31 de octubre. Señala que para la inversión pública se programó un total de 4.392 millones de dólares, cifra inferior a los 5.323 millones de dólares presupuestados para este 2019.



El documento oficial, que será tratado en esta semana por la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados, establece que el financiamiento será destinado principalmente a aquellos sectores estratégicos generadores de excedente en materia de hidrocarburos, electricidad y la actividad minera.





También en infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, comunicaciones, promoción de la industria e inyección de capital en empresas públicas nacionales, “de los cuales el 67% es costeado con recursos generados por el país y el 33% con recursos provenientes de financiamiento externo”.



En detalle, para el sector productivo se tienen programados 1.704 millones de dólares; para infraestructura, 1.355 millones de dólares; para el ámbito social, 1.170 millones de dólares; y para el sector multisectorial, 163 millones de la divisa extranjera, dice la parte de exposición de motivos del proyecto de Ley 502.