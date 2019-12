Pablo Bedoya Sáenz: El desafío de los líderes de hoy es saber adaptarse a los cambios







03/12/2019 - 05:40:14

El Deber.- Pablo Bedoya Sáenz, presidente del Banco Nacional de Bolivia (BNB), es el rostro del liderazgo. Así lo definió el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que reconoce su trayectoria en la banca.



Los avances de la entidad en la transformación digital y desarrollo de talentos han sido pilares en este posicionamiento, según el ejecutivo que conversó con Dinero desde su centro de operaciones en la urbe cruceña.



Según el ranking Merco, el BNB se presenta como la empresa con mejor reputación del sector financiero y una de las primeras en la lista general, además de su mención de mayor prestigio en el país, ¿qué es lo que más resalta de estos logros?



Estar entre los líderes y que nuestra institución haya recibido varios premios este año es un gran compromiso no solo hacia la institución, sino hacia la clientela, los accionistas, el cuerpo ejecutivo y los empleados que trabajan en el BNB. El desarrollo del liderazgo no es trabajo de una sola persona, ese es uno de nuestros secretos.





El honor de recibir estos reconocimientos exige que nos esforcemos más duro y es el reflejo de las 2.200 personas que trabajan en el banco. Una de mis máximas tareas es trabajar con un equipo enfocado con el compromiso del banco. Nuestro principal activo son nuestros funcionarios.



Además del talento, ¿qué otros ejes se están impulsando en el BNB para alimentar ese liderazgo y reputación?



Nosotros desde hace cinco años nos enfocamos en la transformación digital. Buscamos un ‘feedback’ (retroalimentación) con expertos internacionales y encontramos una nueva ruta.



También buscamos ser líderes en esta línea. Al pensar en transformarnos y desarrollar una banca tecnológica, lo primero que se debió hacer fue un cambio en la cultura del banco; es decir, hacer que nuestros propios líderes y ejecutivos asuman que esa es una de las soluciones que podemos dar. A diferencia de otras industrias, el sector financiero vende los mismos productos, entonces donde nos tenemos que diferenciar es en brindar el servicio más eficiente y donde el cliente se sienta más cómodo.



¿Qué cualidades buscan en los nuevos liderazgos que se están formando en el sector?



En nuestro liderazgo nos orientamos a que la gente sea capaz de adaptarse a los cambios, de formar equipos de trabajo y ser participativos.



Nos gusta escuchar a nuestros funcionarios porque ellos están en el día a día e interactúan y conocen las necesidades que atravesamos. Es fácil escribirlo en un papel, pero que la gente sepa escuchar es necesario para establecer los planes de negocio y crear los modelos de liderazgo.



El ‘feedback’ no solo debe ser del cliente externo, también es importante conocer la mirada de los colaboradores. Con esto logramos ser líderes en varios segmentos del mercado. Por ejemplo, con Banca Joven, notamos que nadie daba ese servicio. Ahora, muchos siguen este modelo y nosotros nos enfocamos en agregar nuevos beneficios para este público. La tecnología es una ventana al mundo y da lugar a nuevos productos.



¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes obtenidos por el BNB en los últimos años?



El mayor aprendizaje fue adaptarnos a las circunstancias. Como entidad financiera tenemos 147 años de operación. Vivimos gran parte de la historia del país. Trabajamos varias generaciones y supimos adecuarnos a los cambios. Cuando hubo crisis o situaciones conflictivas implementamos o creamos productos. Así manejamos los cambios. El trabajo en equipo nos ha diferenciado, la gran parte de ejecutivos en el banco tiene más de 25 años trabajando en la institución.



En lo personal y profesional, ¿cuál fue el mayor aprendizaje de Pablo Bedoya?



Lo que siempre rescato es buscar el liderazgo participativo. Tengo equipos donde creamos comités y equipos bajo distintos parámetros de trabajo, donde nos sentamos y analizamos los problemas. Lo importante es tener una ‘visión 360 grados’ del banco de manera actualizada.



Tratamos de crear bancas para los distintos segmentos o mercados. Y también es importante llevar el clima participativo hasta los usuarios. Uno de los temas que permitió desarrollar mi liderazgo fue ser participativo y tener un equipo humano que contribuya en el día a día de nuestra institución.



¿Qué atributos debe tener el líder de hoy? ¿Qué mensaje le da a esas generaciones con respecto a los desafíos del futuro?



El desafío de los líderes será, nuevamente, adaptarse a los cambios. El líder debe pensar, tener un objetivo específico y estar conectado al propósito, esto significa que hay que entender y asumir los roles para después transmitirlos al equipo para saber hacia dónde se dirige una institución. Además, hay que saber aprender de las caídas y errores.



Como atributo a desarrollar, es la mirada que debe tener el líder en la calidad del servicio, ese es un requerimiento esencial. Así es como se marcan las diferencias. Hoy en día ser un líder es un compromiso para seguir trabajando y mantener la sincronía en el equipo.