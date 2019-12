BCB modifica tasas para generar liquidez, pero faltan medidas de mayor impacto







03/12/2019 - 05:30:45

El Deber.- En Bolivia, octubre cerró con una novedad en el sector financiero. Los créditos superaron a los depósitos. Mientras los ahorros sumaron $us 25.689 millones, los préstamos alcanzaron los $us 26.091 millones, un reflejo de la desaceleración económica.



Una de las medidas que se aplicaron para dinamizar las operaciones en la banca fue la reducción de las tasas de interés que cobra el Banco Central de Bolivia (BCB) a las financieras. Sin embargo, los expertos consideran que no es suficiente y urge aplicar otras acciones de mayor impacto.



Entre el 20 y el 27 de noviembre de 2019, el BCB modificó las reglas para la entidades financieras. Los analistas consideran que estos cambios están enfocados a generar un mejor escenario que permita una inyección de recursos que mejore la liquidez.



Mauricio Ríos García, analista financiero, explicó que esta ‘movida’ es una medida para proveer liquidez al sistema fundamentalmente financiero, a la que considera correcta, pero de corto plazo.





“Me temo que en poco tiempo haya que pensar en medidas estructurales. Ya no se puede seguir operando con la vieja estructura cerrada, orientada hacia adentro”, precisó Ríos García, que remarcó que esta norma fue sólo una herramienta de ‘clientelismo político’ que distorsionó el sector y la economía real.



Para el asesor económico Jaime Dunn, las operaciones de reporto son mecanismos utilizados por el BCB para proporcionar liquidez de corto plazo al sistema financiero. Detalló que consisten en la compra de valores públicos por parte del ente emisor a agentes autorizados con el compromiso de ambas partes de efectuar la operación inversa al cabo de un plazo determinado.



Dunn subrayó que las operaciones de crédito con garantía de los recursos depositados en el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (RAL) son otro mecanismo de corto plazo que utiliza el BCB para proveer liquidez al sistema financiero.



“En el ámbito de su rol de máxima autoridad del manejo de la política monetaria, el BCB periódicamente mediante circulares, ajusta las condiciones de esos reportos.



Con esta circular, el Banco Central está actuando de manera normal regulando la liquidez del mercado cuidando que la misma se suficiente y oportuna para el sistema financiero”, señaló Dunn.



Otro analista que pidió la reserva de su nombre considera que estos cambios reflejan de que el BCB no está en las mejores manos. “En general, esta bajada de tasas ayudará muy poco a que haya mayor liquidez en el mercado.Creo que son otros los criterios y las acciones las que generarán confianza y recursos. Por ejemplo, debían intervenir de pronto el encaje legal y coadyuvarían a aliviar y a trasladar opciones de financiamiento a la economía”, puntualizó el analista.



Además, generar mayor liquidez en la banca abarata los créditos futuros. Si la financiera accede a recursos económicos a bajas tasas de interés, las traslada al cliente. “Lo más prudente y en línea con las buenas prácticas, sería moderar el crecimiento de la cartera. Más aún, en un contexto de reducido aumento de los prestatarios y menor demanda calificada”, manifestó Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban, al evidenciar el aumento sostenido de los créditos.



No afecta créditos antiguos



La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), ante la consulta de que si estos cambios iban a tener un efecto en la tasa de interés de los créditos a los que las personas accedieron, explicó que las medidas están destinadas a una fuente de fondeo que no tiene un efecto sobre los créditos contratados por el público.



“Son créditos a los cuales tienen acceso las entidades de intermediación financiera para hacer frente a requerimientos, en algunos casos, coyunturales de liquidez”, detalló Villalobos.



Explicó que el comunicado del 27 de noviembre de esta gestión emitido por el BCB, tiene el objetivo de dar a conocer a las entidades financieras habilitadas para realizar operaciones de mercado abierto. “Se trata de una disposición que se actualiza periódicamente y que es de conocimiento de las financiera. Con esto se busca una mayor liquidez”, confirmó.