San José aplazó a Royal Pari en Montero







03/12/2019 - 05:21:02

El Deber.- Royal Pari se aplazó este lunes ante San José en Montero, donde el equipo inmobiliario fue local y perdió por la mínima diferencia (0-1). El único gol lo hizo Carlos Saucedo, el goleador del santo que escaló a la cuarta posición, con 30 puntos. El conjunto cruceño se quedó con 23 unidades, en la novena ubicación.



El duelo se definió en el primer tiempo. Royal Pari pagó caro la falta de definición de sus delanteros, que contaron con chances claras de gol, pero no estuvieron finos y además se encontraron con la figura del arquero Rodrigo Banegas que tapó todo.



En cambio, el santo tuvo pocas, pero su goleador Carlos Saucedo no perdonó en la más clara que tuvo y puso el 0-1, cuando se jugaban 15 minutos. ‘Caballo’ recibió el balón dentro del área después de los errores defensivos de Royal y tras dominar sacó un derechazo rasante que venció al portero Jorge Araúz.





Lo de Royal fue imperdonable, pues John Mosquera y Pablo Zeballos contaron con tres chances claras, cada uno, pero no pudieron vencer a Banegas. La última fue la del delantero paraguayo que tras un pase de cabeza de Mosquera remató de volea y de primera, pero Banegas tapó espectacularmente con una reacción felina. Era el minuto final de la primera parte y el marcador no cambió.



En la segunda parte, el DT de Royal Pari, Francisco Maturana, puso a Saulo Guerra en lugar de Zeballos, pero tampoco fue suficiente para superar al buen portero Banegas, que sobre el final tuvo mucho trabajo.





San José pudo liquidarlo, pero le faltó efectividad y también se topó con un Jorge Araúz muy concentrado en la segunda parte.