Aurora, con difícil ruta en el Clausura







03/12/2019 - 05:17:08

Opinión.- Aurora tiene la obligación de ganar la mayor cantidad de puntos en las ocho fechas restantes que tiene el torneo Clausura, pero debe esperar que Sport Boys y Destroyers caigan en sus próximas presentaciones.





El Equipo del Pueblo tendrá cuatro presentaciones como dueño de casa y otro número similar en diferentes ciudades.



Luego de 18 fechas disputadas, los Celestes ocupan el último puesto de la tabla de posiciones con 11 puntos, pero con un gol diferencia de -21. El Toro de Warnes también sumó 11, pero tiene -2.





La realidad no es diferente en la tabla acumulada, Aurora está en el sótano y seriamente comprometido con perder la categoría Profesional.



Luego de 44 fechas disputadas el Equipo del Pueblo conquistó 34 unidades (-41) los mismos que Sport Boys (-21). La Máquina Vieja sumó 35 (-55), en la misma cantidad de cotejos.



El plantel Canario acumuló con 13 enteros y tiene -35 gol diferencia.



Quedan 24 puntos en disputa. La posición de los planteles amenazados con el descenso de categoría puede cambiar en el rumbo que hoy tiene.



Opinión.- Aurora tiene cuatro finales en el Félix Capriles frente a Royal Pari (jueves 5), Wilstermann (jueves 12), Real Potosí (miércoles 18) y Destroyers (domingo 29). Como visitante buscará sumar frente a Oriente Petrolero (lunes 9), Bolívar (domingo 15), Always Ready (sábado 21) y Blooming (miércoles 11).



El plantel cochabambino no puede levantar cabeza en el certamen. El último triunfo del Equipo del Pueblo en el Clausura se registró ante Oriente Petrolero en la Llajta (2-1), por la fecha siete.



Luego de este encuentro el plantel celeste solo cosechó empates y derrotas que no contribuyen en su propósito de eludir la zona del descenso de categoría.