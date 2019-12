Patzi conversa con UCS, FRI y PDC y no descarta hablar con militantes del MAS para un frente único





02/12/2019 - 21:35:12

La Paz, (ABI).- El gobernador de La Paz, Félix Patzi, informó el lunes que conversó con Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) sobre la posibilidad de formar un frente único rumbo a las próximas elecciones nacionales, y no descartó contactarse con organizaciones y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Consultado si como Movimiento Tercer Sistema (MTS) tuvo algunos acercamientos con otros partidos rumbo a las elecciones nacionales, Patzi dijo que: "han venido varios partidos como UCS, FRI, PDC a reunirse conmigo bajo el planteamiento y la posibilidad de hacer un frente único", indicó a los periodistas.



Patzi no descartó iniciar conversaciones con organizaciones sociales, actores y militantes del MAS que quieran trabajar con el MTS.



"Nosotros habíamos denunciado que con el tema del fraude el Movimiento Tercer Sistema ha sido el más afectado por la pérdida de votos (...) y en ese contexto es complicado nuestro trabajo con el MAS como sigla, pero otra cosa son los militantes, organizaciones y actores, quienes si desean trabajar con el Movimiento Tercer Sistema bienvenidos nosotros siempre vamos a ser abiertos", señaló.



Indicó que no hay ningún problema en trabajar con los militantes del MAS, pero recordó que el lineamiento ideológico del MTS es la estructura de critica al socialismo, al liberalismo y la reivindicación de lo indígena y lo popular, por lo que afirmó que solamente abra que evaluar eso con estas personas del MAS que quieran adherirse al proyecto Tercer Sistema.