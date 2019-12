Justiniano: Casi en todos los ministerios hay irregularidades y se activarán mecanismos legales para aplicar sanciones







02/12/2019 - 20:18:51

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó el lunes que "casi" en todos los ministerios hay "irregularidades" lo que amerita sentar una denuncia para que se activen los mecanismos legales y se sancione a los responsables.



"Recién ahora nos estamos enterando de cómo se administraba la cosa pública y evidentemente hay irregularidades, casi en todos los ministerios hay irregularidades y lo que corresponde ante una irregularidad es sentar una denuncia, ver que se activen los mecanismos legales", dijo a los periodistas.



La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, denunció hoy que la extitular de esa cartera de Estado, Gisela López, huyó del país el 22 de noviembre rumbo a Argentina, presumiblemente porque se enteró que el Gobierno realizaba auditorías a su gestión, debido a que está involucrada en hechos de corrupción.



La Dirección Jurídica del Ministerio de Comunicación presentó esta jornada una denuncia formal ante el Ministerio Público contra López, y 22 personas por corrupción en la contratación de la empresa Neurona, hecho que habría ocasionado un daño económico al país de 13 millones de bolivianos.



En ese marco, Justiniano lamentó que algunas autoridades de la gestión del expresidente Evo Morales se encuentren envueltas en hechos de corrupción y mal manejo del dinero de los bolivianos.



El titular de la Presidencia afirmó que de a poco van saliendo a la luz hechos de corrupción debido a que en dos semanas muchos de los ministros no pudieron atender el aspecto administrativo financiero, debido a las intensas reuniones con diferentes organizaciones sociales e instituciones en busca de pacificar el país.



"Sí, es necesario iniciar un proceso, no se trata de cacería de brujas, se trata simplemente de ver cómo se administró, si hay irregularidades y si no, los ministerios seguirán su curso no más", expresó.



Añadió que si se detectan irregularidades que signifiquen daño económico al Estado, de forma inmediata se debe acudir a la justicia para que los responsables de esos hechos sean procesados.