Levantan el arraigo contra Doria Medina por caso Focas







02/12/2019 - 20:06:33

La Paz, (ABI).- El empresario y líder político de Unidad Nacional (UD), Samuel Doria Medina, informó el lunes que la justicia levantó el arraigo, prohibición de viajar al exterior, que interpuso en su contra por el caso de Formación de Capitales en Áreas Secundarias (Focas), en el que es investigado.



"Después de prácticamente tres años se me levanta el arraigo en un juicio que no tiene ni pies ni cabeza y veo que es el efecto que la justicia, ya no está presionada por el Gobierno y vemos con satisfacción que se van acabando las injusticias del MAS (Movimiento Al Socialismo)", dijo a los periodistas.



En febrero de 2017, la justicia interpuso el arraigo contra Doria Medina como parte de las medidas tomadas en la investigación por el caso Focas, que implica el traspaso de fondos públicos a privados.



El empresario dijo que el arraigo le trajo una serie de "perjuicios" en su actividad laboral y personal.



"En lo personal no he podido asistir al entierro de mi hermana que ha fallecido, por este injusto arraigo", mencionó.



Recordó que se dictaron medidas sustitutivas en su contra, tales como la obligación de presentarse ante el Ministerio Público para firmar cada primera semana de cada mes, la prohibición de salir del país sin autorización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y pagar una fianza económica.