La condición que Elsa Pataky le impuso a Chris Hemsworth para volver a ser Thor







02/12/2019 - 16:17:31

Infobae.- Ahora quiero estar en casa con mis hijos. Están en una edad muy importante, son todavía muy chicos, pero cuando me voy son más conscientes que antes", reveló en entrevista con The Daily Telegraph.



El actor australiano había decidido tomar un descanso de Hollywood. Después del estreno de Avengers Edgame, dejó su casa en Los Ángeles y se mudó a su mansión de Byron Bay para disfrutar de una vida tranquila con su esposa, Elsa Pataky, y sus tres hijos, India Rose, de 7 años y Tristan y Sasha de 5.





Muchos pensaron entonces que Hemsworth no volvería a sostener el martillo de Thor. Pero un mes después, el actor sorprendió a sus fans al firmar un contrato para participar en la cuarta entrega del Dios del Trueno, Thor: Love and Thunder; y al parecer, las condiciones de los directivos de Marvel no fueron las únicas que tuvo que aceptar para regresar a la saga.



Durante una entrevista con la estación de radio australiana Fitzy & Wippa, la esposa del actor, Elsa Pataky, reveló que se puso seria y le impuso a Hemsworth una prohibición si quería volver a ser Thor: no podría llevar a casa una nueva versión del Mjolnir.



Según la actriz española, su esposo cuenta con una gran colección de martillos del Dios del Trueno (Mjolnir). Al actor le gusta guardar objetos de las películas que protagoniza, y al terminar cada rodaje de Thor, decora la mansión con una réplica de la mítica arma.



“Siempre elige los mejores lugares de la casa”, dijo Elsa Pataky sobre los espacios en los que Hemsworth cuelga los martillos.





Esta vez, sin embargo, la intérprete de Fast & Furious fue contundente, y negó de forma fulminante la posibilidad de que un nuevo Mjolnir decore otra pared de su mansión.



“No va a pasar. Tenemos cinco de ellos por cada película que ha hecho. Es en serio, no”, sentenció la actriz.



Por suerte para Elsa Pataky, todo apunta que en la próxima saga el martillo dejará de pertenecer a Thor.



Aunque aún se desconoce la sinopsis de la película, se sabe que estará basada en los cómics de The Mighty Thor, creada por Jason Aaron y Russell Dauterman. Según esa serie, Jane Foster, la brillante astrofísica enamorada de Thor que interpreta Natalie Portman en las películas, descubre que tiene cáncer. Y la única forma de curarse de su enfermedad es a través del martillo de Thor.



Así es como Jane Foster se convierte en los cómics en la Diosa del Trueno, y sustituye a Thor, que ya no será digno de portar el martillo.



Para saber quién será finalmente el propietario de Mjolnir parece que habrá que esperar al 5 de noviembre de 2021, día en el que llegará Love and Thunder a las salas de cine. Ese año, también se estrenarán Doctor Strange 2: in the multiverse of madness y Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings.