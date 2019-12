Lacalle anunció a Delgado y a Ferrés como secretario y prosecretario de Presidencia







02/12/2019 - 16:14:40

El País.uy.- El presidente electo Luis Lacalle Pou se reunió este lunes en la Torre Ejecutiva con el mandatario Tabaré Vázquez para dar inicio a la transición de gobierno. Junto con Lacalle Pou llegaron la vicepresidenta electa Beatriz Argimón, la designada ministra de Economía Azucena Arbeleche, Álvaro Delgado, quien confirmó será el secretario de Presidencia y Rodrigo Ferrés quien ocupará el cargo de prosecretario. También lo acompañó su jefe de campaña Nicolás Martínez, que será su secretario personal en esta etapa, agregó el presidente electo.



Tras un poco más de una hora de estar reunidos, Lacalle realizó una conferencia de prensa a los medios presentes. Allí dijo que Vázquez le entregó un documento de 15 puntos para empezar a trabajar en la transición, se plantearon consultas sobre asuntos de seguridad, tarifarios y salariales.



"Vamos a mantenerlos informados de todo lo que vaya pasando, nos parece bueno no solo para la prensa sino para la población", indicó Lacalle Pou. "Estamos muy felices de estar acá asumiendo la enorme responsabilidad que empieza el 1° de marzo" oficialmente, indicó.









El presidente electo indicó que se intercambió información con respecto a los principales temas como seguridad, un tema que será "prioritario a partir del 1° de marzo". Al respecto indicó que con Vázquez también se habló al respecto de los hechos ocurridos en la madrugada del domingo en la zona de Kibón.



Por otra parte indicó que se les ofreció una sala en la Torre Ejecutiva para trabajar directamente con los ministros: "La vamos a usar", expresó.



Con respecto a las auditorías Lacalle Pou indicó que sigue en pie la idea de realizarlas porque es un compromiso de campaña, pero reiteró que no se trata de una "cacería de brujas ni revanchismo ni tierra arrasada". "Simplemente creemos que después de 15 años que un partido estuvo en el gobierno es lógico que se presenten auditorías", afirmó. "Estamos definiendo quiénes la van a hacer, qué organismos y con qué formas", agregó.



"Cuanto más información se tenga, menos hay que hurgar, menos hay que estudiar, creo que le hace bien a todos", agregó.



Sobre el déficit "y el decimal o los decimales que bajó" expresó que lo habló con Arbeleche, pero que no tienen por el momento las herramientas necesarias para poder evaluarlo.



El presidente electo aprovechó la ocasión para dar un mensaje a los uruguayos: "Darles la tranquilidad a los uruguayos es redundar en algo que ya hemos dicho. El Uruguay es una gran nación construida por mucha gente a lo largo de su historia y nosotros no tenemos complejos fundacionales. Lo que está bien hecho lo vamos a mantener, lo que está mal hecho lo vamos a cambiar".



Al respecto de las políticas internacionales Lacalle Pou adelantó que la idea es salir del Mecanismo de Montevideo y expresó que sí se tienen "coincidencias" con el Grupo de Lima, si bien no hay una determinación de participar directamente. "La superpoblación de grupos, muchas veces basadas en la coyuntura y no en el interés nacional, no sé si es el camino que va a seguir el gobierno", expresó.



Continuando con materia internacional, el líder de la coalición habló sobre una posible reelección del actual secretario general de la OEA Luis Almagro. "En noviembre del año pasado, cuando integraba la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, se le preguntó al Frente Amplio "qué se iba a hacer al respecto" y el gobierno contestó que no iba a acompañar la reelección, indicó. "Nosotros estamos sopesando dos cosas, si bien no compartimos ideología con Almagro ni compartimos partido político, mayoritariamente estamos de acuerdo con la política llevada adelante en la OEA y la pregunta que nos tenemos que hacer es "cuánto va a pasar para que tengamos un uruguayo representándonos en la OEA", indicó.



El presidene electo también fue consultado respecto a la ley de urgente consideración. Hoy a las 15:00 tendrá una reunión con Argimón y con Ferrés, quien ha sido el encargado de diseñar el boceto de la ley de urgencia. Al respecto indicó que de todas maneras no es un "proyecto cerrado", sino que es libre de cambiar o de agregar ya que se hace en el marco de una coalición.



Sobre las tarifas públicas Lacalle Pou indicó: "Ustedes saben cuál es la situación económica del país, el nivel del endeudamiento, del desempleo, de la inflación y del profundo compromiso que tiene el gobierno que va a asumir, que el esfuerzo los ciudadanos ya lo han hecho y que ahora le toca al gobierno", por lo tanto expresó que la premisa será la de ahorrar.



Lacalle Pou indicó durante una entrevista con El País que el 1° "hay que arrancar jugando, sabiendo de memoria cómo se juega y cuál es el plan" y que es precisamente por ese motivo que "la transición es tan importante".





El presidente electo indicó además que tiene un "listado de cosas" para hablar con Vázquez durante esta reunión de asunto que "se pueden llegar a decidir en estos meses".



"Hay un gobierno electo pero no en ejercicio, y un gobierno saliente en funciones" y por lo tanto "esas decisiones involucran los próximos cinco años", expresó.



Para poder realizar la transición, Vázquez designó al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, quien informó que el Poder Ejecutivo recopila desde hace un mes informes sobre la situación de los ministerios.



La otra persona designada por el presidente Vázquez para coordinar la transición es el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.