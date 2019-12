Gobierno transitorio no opinará sobre posibles candidatos para las próximas elecciones: Lizárraga





02/12/2019 - 15:56:24

La Paz,ABI.- El Gobierno transitorio no opinará sobre los posibles candidatos presidenciales que los partidos y alianzas políticas presentarán en las próximas elecciones generales, informó el lunes la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga.



"Desde el Gobierno no vamos a opinar sobre las acciones de los líderes cívicos ni de posibles candidaturas. Como Gobierno transitorio hemos dado los pasos correctos para cumplir con el mandato de la gente, hemos dado los pasos institucionales para que se realicen las nuevas elecciones", dijo en conferencia de prensa.



Tras la anulación de las elecciones del 20 de octubre por graves indicios de fraude, los bolivianos volverán a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el periodo 2020-2025.



"Tampoco vamos a opinar sobre una eventual candidatura de la presidenta Jeanine Áñez. Ella tiene tareas precisas en su mandato constitucional, hay muchas tareas después de haber conseguido la pacificación del país, de haber conseguido que se pueda volver al rumbo democrático de Bolivia", agregó Lizárraga.



Los partidos y organizaciones políticas barajan los nombres de los binomios presidenciales y posibles alianzas, mientras la Asamblea Legislativa renueva a las autoridades electorales para garantizar elecciones transparentes.



Entre los nombres para ocupar la silla presidencial también surgió el de Áñez, quien sustituyó al exmandatario Evo Morales tras su renuncia forzada en medio de masivas movilizaciones ciudadanas que lo responsabilizaron por las irregularidades en los comicios.



"Valoramos mucho que los actores políticos ya estén inmersos en la dinámica electoral, eso hace bien a la democracia. Ojalá que en las próximas elecciones, liberadas ya de este peso dictatorial que ha tenido el MAS (Movimiento Al Socialismo), venga ya un debate democrático, sano, amplio, enriquecedor para nuestra democracia, es lo que buscamos", dijo Lizárraga.