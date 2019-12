Trump cataloga de farsa proceso para juicio político, no enviará abogados de la Casa Blanca





02/12/2019 - 13:02:18

VOA.- La Casa Blanca anunció el domingo que no participará en las primeras audiencias de esta semana para un posible juicio político al presidente Donald Trump en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.



El lunes antes de partir hacia Londres, Trump dijo a reporteros que no envía a ningún abogado de la Casa Blanca porque el proceso es "una farsa".



El viernes, el presidente de este comité, Jerrod Nadler, preguntó a Trump si enviaría a sus abogados a participar en los procedimientos de juicio político ante el panel.



Nadler instruyó a Trump y al republicano de más categoría en el panel, Doug Collins, de Georgia, a responder antes del domingo.



“Esta investigación infundada y altamente partidista viola todo precedente histórico, los derechos elementales del debido proceso y la imparcialidad fundamental”, dijo el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone.



Cipollone exigió además a los demócratas dar mayor información sobre la manera en que pretenden efectuar las demás audiencias para que Trump decida si asiste o no.





El reporte del Comité de Inteligencia será la base para las audiencias del Comité Judicial, que es el panel responsable de redactar cualquier artículo de juicio político que sería llevado después a votación ante toda la Cámara.



La mayoría demócrata en el Comité de Inteligencia afirma que su informe hablará por sí mismo al plantear los posibles cargos de soborno o “delitos graves y delitos menores” contra Trump, la normativa constitucional para un proceso de destitución.



La primera audiencia de la comisión está fijada para el miércoles. Cuatro expertos jurídicos examinarán cuestiones sobre los fundamentos constitucionales mientras la comisión decide si redacta las justificaciones para un juicio político contra Trump, y si es así, cuáles serán.



El panel pudiera buscar también más testimonios. Nadler tiene la capacidad de rechazar testigos propuestos por los republicanos, quienes quisieran citar a Hunter Biden y al informante anónimo cuya queja desató los procedimientos de juicio político.