Pumari abre la posibilidad de acompañar a Camacho en las elecciones nacionales







02/12/2019 - 10:46:50

Santa Cruz, ABI .- El líder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, abrió el lunes la posibilidad de acompañar como vicepresidente al excívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, en su postulación en las elecciones nacionales previstas para 2020.



"Si vamos a las elecciones espero que sea con (Fernando) Camacho, no importa el cargo, el orden de los factores no altera el resultado, la idea acá es pensar en Bolivia. Camacho es la primera opción en todo momento, no (hay ninguna ruptura con él), nos une una lucha, nos une una amistad y en función a esa situación se va a tomar la mejor decisión.", dijo a los periodistas.



Camacho presentó el viernes su carta de renuncia al Comité Cívico Pro Santa Cruz, para comenzar su carrera electoral con miras a las elecciones generales y buscar la presidencia del Estado.



Pumari advirtió que no prevé renunciar todavía a su cargo porque tiene en agenda de temas prioritarios que son parte de las reivindicaciones de su región, como el litio y el Cerro Rico de Potosí, que deben ser analizados en una reunión con autoridades del Gobierno nacional.



El domingo, Camacho firmó un acuerdo político preliminar con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), rumbo a las elecciones nacionales, que será analizado en las próximas horas por la dirigencia nacional de esa organización política.



Consultado sobre el tema, Pumari considera que "hay sumas que restan", pero esa alianza todavía debe ser analizada.



"Necesitamos hablar conversar hay algunos asesores que están equivocándose, algunos partidos no van a gravitar", agregó.



Las acciones de Camacho y Pumari surgen semanas después de liderar las movilizaciones cívicas de Santa Cruz y otras regiones del país en defensa de la democracia, que concluyeron con la renuncia del expresidente Evo Morales, luego de revelarse un fraude electoral en los comicios nacionales del 20 de octubre pasado.