Anahí criticó las cirugías estéticas de Kim Kardashian: "¿Qué va a pasar cuando tenga 80 años?







02/12/2019 - 10:11:49

Infobae.- Si en su primera entrega la ex integrante de RBD habló de lo difícil que fue para ella crecer como una estrella infantil, esta semana se sinceró y compartió su preocupación por las mujeres y jóvenes que abusan del bisturí. Y entre ellas se refirió a Kim Kardashian.



“Ahorita a lo mejor está de moda porque vemos a Kim Kardashian y decimos, ¡wow! Yo quiero estar así. Pero, ¿y luego? ¿Qué va a pasar cuando Kim Kardashian tenga 80 años? ¿Adónde se le va a ir todo eso, Dios mío? Yo tengo mucha preocupación por eso, adónde se le va a ir".





Anahí explicó que ella no se ha sometido a ninguna cirugía, y aunque aseguró que no está en contra de las operaciones estéticas, criticó a las personas que transforman su imagen hasta el punto de quedar irreconocibles.



"Yo sí creo que si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo”, comenzó la actriz. "Ahora, también creo que sí tiene que haber límites porque de pronto te puedes pasar y ya después hay cositas que se pueden solucionar (...) pero luego hay veces que ya no te lo pueden estar arreglando”.



"Si no te gusta tu nariz y te ha causado un trauma toda la vida opérate la nariz, pero ahorita ya vemos que se transforman el cuerpo y se ponen unas pompas de un gran tamaño”, sentenció la ex RBD.



Una infancia difícil





Además de ser un espacio de opinión, el podcast de la artista, titulado “Están ahí”, también se ha convertido en un lugar donde comparte sus confesiones y secretos más íntimos.



En su primera entrega, la intérprete de “Siempre tú" rememoró su infancia y reveló que la vida de una estrella infantil no es lo que parece, y que en muchos momentos sufrió depresión y ansiedad.



“Yo hice mucho teatro musical, y eran los sábados y domingos las obras de teatro. Entonces, yo me acuerdo que mis depresiones más grandes de niña era que no iba a las piñatas y me perdía todo lo que los fines de semana los niños normales hacen. Y así como eso, en la adolescencia me perdía las fiestas”, explicó.





Además, desde muy pequeña le dio gran importancia a la palabra “profesionalismo”, lo que le impedía quedarse en casa cuando se sentía enferma y le hacía castigarse cuando fracasaba.



“A veces me aferraba muchísimo a querer que todo saliera bien, y de pronto, pues no lo logras, porque el mismo miedo te paraliza y no deja que logres las cosas, hacerlas como hubieras querido”, narró la actriz.



“No te podías enfermar, porque si te enfermabas y no llegabas a un llamado o al teatro o a la novela, entonces ya no eras profesional, y yo me acuerdo que eso a mí me atormentaba mucho de chiquita. Creo que esto nunca lo había contado”.





En este momento, la actriz disfruta de una etapa muy dulce de su vida. Además de su nuevo proyecto “Están ahí”, la ex RBD confirmó el pasado 28 de octubre la noticia de su segundo embarazo a la revista Quién. Y hace algunos días, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que presumía de pancita junto a su hijo Manuel.