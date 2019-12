Camacho dice que está definido que él irá a la Presidencia y Pumari a la Vicepresidencia; para el potosino no afecta quién vaya primero





02/12/2019 - 06:17:08

Brújula Digital.- El excívico cruceño Luis Fernando Camacho reveló el sábado que el pasado lunes (25) en Potosí se “confirmó” que él irá como candidato a la Presidencia, en las elecciones generales de 2020, y el cívico potosino Marco Pumari a la Vicepresidencia. Sin embargo, éste último dijo, también el sábado, que “no debería afectar” de “quien va primero o quien va segundo” sino la patria.



“Confirmamos el lunes (25) que yo iba a la Presidencia y él a la Vicepresidencia, (Pumari) está en su derecho si quiere ir primero. Yo estoy respetando mi compromiso con él y la decisión que giró en torno a los pedidos de los sectores en La Paz de que vamos con este binomio”, dijo Camacho, según reporte de El Deber.



Camacho renunció el viernes a la presidencia del Comité pro Santa Cruz y luego anunció que irá por la Presidencia en las nuevas elecciones generales de 2020. La decisión supuestamente sorprendió a Pumari. “No me lo esperaba que renuncie todavía a su cargo” porque “estábamos llevando un trabajo de unificación de criterios”, dijo Pumari a El Deber, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).



Pese a la definición del binomio, a decir de Camacho, Pumari dijo que “lo más factible y lo más obvio es que vayamos juntos. La ubicación de quien va primero o quien va segundo no debería afectar en ningún momento, porque se tiene un solo objetivo de sacar adelante a nuestra patria”.



Camacho afirmó que pese a que se anticipó en hacer conocer el binomio, espera que Pumari se sume a su propuesta. “Sería ideal que se reconfirme lo que se confirmó el lunes (25)” porque “el pueblo está esperanzado en que vamos juntos. Por eso presenté mi renuncia a la presidencia cívica. (Lo) ideal sería que vamos juntos porque ese fue el mensaje y el trabajo. Él definirá si quiere ratificar su compromiso o si se desprende (de) su decisión”, dijo.



El excívico cruceño insistió que el binomio fue definido en Potosí. “No dependía de quién vaya adelante o atrás. Por eso tuvimos la reunión en Potosí, para dar certidumbre a la candidatura y se conformó la plancha con la Presidencia de mi persona y la Vicepresidencia a la persona de él (Pumari)”, dijo.



Pumari dijo que “respeta” y “valora” el compromiso que tiene Camacho y por ello “no podemos cometer el error de anteponer un interés personal y mantener los intereses de algunos sectores que siempre han vivido de la política, pero que esta vez utilizando a este binomio, a esta renovación se quieran aferrar al poder”.



Camacho anunció que el lunes (2) se hará conocer algunos detalles del binomio con Pumari, incluso de nuevas alianzas políticas para participar en las próximas elecciones generales. “El lunes (mañana) lo vamos a anunciar. Hay algunos detalles por pulir. Lo mismo con los sectores sociales, ya coordinamos con los mineros de La Paz, la Cidob, con gremiales, los transportistas en Santa Cruz y el transporte pesado a escala nacional”, dijo.