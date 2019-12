Mesa dice que Evo se convirtió en el abanderado de la confrontación racial







02/12/2019 - 06:15:47

Correo del Sur.- El expresidente Carlos Mesa, a través de una columna de opinión, sostuvo que Evo Morales se ha convertido en el “abanderado de la confrontación racial” y que su legado para el país es una “grieta étnica”.



Mesa llegó a esa conclusión tras analizar los discursos gubernamentales en el periodo del MAS y los dichos de Morales, incluido el audio que se le atribuye respecto a impedir el ingreso de alimentos a las ciudades.



“Morales ha destruido buena parte de lo que construyó en la primera fase de su larga administración, convirtiéndose en el abanderado de la confrontación racial y cavando más profundamente la grieta que el país trata de superar desde que se generó como la peor de nuestras herencias coloniales”, señaló Mesa en su columna publicada este domingo en blog.



El excandidato de Comunidad Ciudadana resaltó que, si bien el gobierno del MAS es reconocido en su aporte a “cerrar la página histórica abierta en 1952 de la lucha contra la discriminación y el racismo”, en realidad ese paso no completó la tarea.



Aseveró que tras el paso de Morales la “grieta” se volvió a abrir y parece haberse profundizado. Atribuyó la responsabilidad no sólo a Evo a sus “brazadas desesperadas para no ahogarse en los días de su renuncia”, sino también a lo que denominó “la construcción argumental pergeñada por García Linera y diseminada en innumerables discursos y reuniones de ambos mandatarios con su base indígena durante su gobierno”.



Señaló que en el periodo del MAS, el discurso gubernamental, a través de los medios gubernamentales, dejaron un “sedimento del que recién nos percatamos en los duros días de octubre y noviembre”.



Sostuvo, además, que en la campaña el discurso racista era dominante en las arengas de Morales, así como la “incitación a la violencia por razón de diferencia cuando no de odio étnico”.



Según Mesa, la explosión de violencia generada a partir del 12 de noviembre (tras la renuncia de Morales), “fue el efecto de un adoctrinamiento sistemático” cuya premisa consistía en que “la riqueza y el poder está en manos de la elite blanco-mestiza y la pobreza está encarnada por la mayoría indígena”.