Partidos políticos buscan consenso para alianzas







02/12/2019 - 06:13:10

El Diario.- Los partidos políticos se encuentran en la fase de evaluación para consensuar posibles alianzas en base a las coincidencias en propuestas programáticas con sus pares y agrupaciones ciudadanas, para llegar a un frente sólido; sin embargo, la propuesta fue rechazada por algunos líderes que consideran que no se debe otorgar el poder a un solo partido.



Para el alcalde de La Paz, Luis Revilla, aliado de Carlos Mesa candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), aún es prematuro hablar de candidaturas y alianzas si no se encuentran coincidencias en la propuesta de programa de gobierno. Lo que se busca es garantizar un mandato estable y que evite que se generen posibles conflictos en el próximo mandato.



El líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, dijo que se deben buscar concesión en ideas, propuestas y liderazgos, para la conformación de un frente político sólido; empero el gobernador de La Paz y líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS) Félix Patzi, quien sostuvo que tomará una decisión si es o no pertinente presentar su candidatura, dijo que no se debe entregar el poder absoluto a un solo partido.



Por otro lado, Luis Fernando Camacho, sin confirmar ni consolidar la dupla presidenciable con el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, suscribió ayer un preacuerdo con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con miras a las elecciones generales. Entretanto, Comunidad Ciudadana (CC) confirmó que continuará y se presentará en las elecciones generales.