El clima influye en el finalizado de última fase del BRT, en el 1.er anillo







02/12/2019 - 06:09:42

EL Deber.- El tramo nueve, de 407,5 metros, cuyos trabajos se iniciaron el 20 de noviembre, es la última fase de reacondicionamiento del primer anillo con un carril especial para la circulación de los nuevos buses de pasajeros, tipo BRT, que la Alcaldía estima que comiencen a operar desde marzo de 2020.



A decir del ingeniero fiscalizador de la empresa constructora Apolo, que no quiso ser identificado, “ni la amenaza de lluvia de ayer, ni los pronósticos de nuevas precipitaciones que se estima se registren a lo largo de esta semana, paralizarán las obras”; pues se tiene previsto que hasta el 11, las vías del anillo sean abiertas para la circulación vehicular.



Con el cemento fresco aún, en plena fase de fraguado, pues vaciaron ayer por la madrugada en la rotonda donde se inicia la calle Rómulo Justiniano, los obreros estaban preparando las máquinas cortadoras para dividir las losas y colocar la brea.



“Mañana completaremos el pavimento de la rotonda de la avenida Brasil; y, entre martes y miércoles, si no llueve, vaciaremos en la unión de la calle 24 de Septiembre con la Monseñor Rivero”, explicó el encargado de la obra.



Finalización



El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, recordó que durante las tres semanas de bloqueos todo se paralizó, es por ello que se recorrieron los plazos de finalización de los trabajos; quedando para el 21 de diciembre la entrega de las obras mayores, que consisten en la pavimentación de la calzada y la rehabilitación del sistema de drenaje pluvial.



Las obras menores, que son las aceras con mosaicos nuevos, las ciclovías, los semáforos y las estaciones y paradas, deberán ser concluidas hasta el 21 de enero de 2020.



Desde febrero se aplicarán tres pasos para poner en marcha las operaciones de los buses BRT. Primero será la etapa de práctica, donde los micros circularán por el circuito sin pasajeros, pues el objetivo es que el conductor se adapte a los nuevos cruces, a los semáforos y a las paradas.



En la segunda fase, de preoperación, será la circulación con usuarios, donde el vecino irá aprendiendo el nuevo modelo de transporte.



Por último, la tercera parte, desde marzo, consistirá en la operación regular del BRT con pasajeros, pero donde se irán afinando detalles que queden sueltos.



Pero, la primera fase el BRT no se circunscribe solo al primer anillo, pues también se conectará con los corredores alimentadores de pasajeros, los cuales estarán por la avenida Cristo Redentor, desde el décimo anillo, ingresará al primer anillo, y seguirá hasta el sur, por la Santos Dumont. “Esta fase comenzará a mediados de 2020, con financiamiento de la CAF, el cual tardará un año en ser implementado”, manifestó Ribera.



Especificaciones



Ribera reveló que hace cinco meses pasaron las especificaciones de los nuevos buses a los tres operadores del primer anillo, por lo que esperan los resultados de las propuestas, esta semana.