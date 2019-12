Agropecuarios piden crear un fondo compensatorio y reprogramar deudas







02/12/2019 - 05:49:23

Los Tiempos.- Los productores agropecuarios de Cochabamba sostendrán una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, para presentar una propuesta de impulso para el sector. Piden la creación de un fondo compensatorio y la reprogramación de deudas bancarias, informó el asesor legal de la Cámara (CAC), Rolando Morales.



La reunión programada para este lunes busca elaborar un acuerdo de desarrollo productivo que permita garantizar la provisión de alimentos. Para ello, la Cámara Agropecuaria ve necesario la implementación de dos puntos.



El primero consiste en la creación de un fondo compensatorio para la asistencia técnica para fumigación, provisión de semillas y otros. “Proponemos que se utilice recursos excedentes del Ministerio de Comunicación para financiar este fondo”, manifestó Morales.



Esto supone, además, la necesidad de negociar con parlamentarios para aprobar un reformulado que permita el traslado de recursos de una cartera de Estado a otra.



Como segundo punto solicitan la reprogramación de la deuda bancaria que tienen varios productores. “No queremos que se condone, porque eso tampoco sería justo. Lo que solicitamos es una reprogramación”, agregó el asesor legal de la cámara.



Esta medida es solicitada debido a la pérdida de 350 millones de bolivianos durante el mes de bloqueos que se tuvo en el país. Crisis que generó una desaceleración de la economía por problemas que enfrentaron para exportar e importar productos.



“Lo que finalmente queremos es que Cochabamba se incorpore al aparato productivo del país”, precisó Morales.



Sectores perjudicados



La CAC cuenta con 50 mil afiliados en todo el departamento, y todos los sectores reportaron pérdidas. Algunos afectados son, por ejemplo, los bananeros del trópico y los avícolas.



El primer sector fue bastante golpeado este año. En enero sufrió perjuicios por las inundaciones y hubo producto que no pudo ser exportado. A esto se suma que, entre enero y junio, la exportación de banano cayó en 2% en volumen y 7% en valor en comparación al mismo periodo de 2018, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).



Este año sólo se exportaron 16 millones de dólares. Además, durante el conflicto más de 90 camiones estuvieron parados durante varios días esperando sacar el producto. Una vez que lograron llevar banano a Argentina, en el trópico se registraron vientos que dañaron las plantaciones.



En varias oportunidades los productores pidieron prevención, pero ésta fue mínima.







A LA GOBERNACIÓN



Solicitan plan de prevención



La temporada de lluvias comenzó en el país y los productores agropecuarios de Cochabamba expresaron preocupación, porque no existe un plan preventivo para evitar posibles pérdidas por inundaciones.







El asesor legal de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, señaló que hace meses pidieron a la Gobernación la elaboración de un plan estratégico de prevención, pero hasta ahora no se tiene resultados.







Los representantes del sector bananero indicaron en varias oportunidades que se puede evitar las inundaciones y reducir los daños con obras hidráulicas, pero éstas no se realizan.