El Toro respira un poco







02/12/2019 - 05:39:56

El Día. - AAnte menos de 100 personas, Sport Boys superó a Aurora por 4-0 en el estadio Gilberto Parada, de Montero. El partido correspondió a la décima octava fecha del Campeonato Clausura de la División Profesional, en el que ambos equipos están seriamente comprometidos en la zona roja del descenso. La goleada comenzó a los nueve minutos del compromiso, tras un cabezazo de Ezequiel Michelli y luego se extendió gracias a Anderson Gongora y un doblete de Yasmani Duk.



Se fueron con todo. Aurora estaba perdido en el partido, el gol caló hondo en los jugadores quienes no lograban frenar al rival pese a que llegó con ese propósito, el técnico Mauricio Adorno pedía a sus jugadores mayor concentración, pero la conquista les cayó como balde de agua fría, los futbolistas simplemente no reaccionaban. Para peor de males en el minuto 31 el Toro volvió a atacar y Góngora convirtió el segundo tanto. Un remate cruzado no permitió la reacción del arquero Agustín Cousillas quien ya estaba vencido, era el 2 a 0, resultado devolvió la esperanza al plantel que es dirigido por Mauro Blanco, quien colocó a los hombres precisos para este cotejo. Los celestes quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Jaime Villamil a los 30 minutos.



Lo liquidaron. En el segundo tiempo el juego del Toro no cambió, los ataques eran precisos, el técnico le cambió la cara al equipo. A los 59 minutos amplian la ventaja a tres tantos gracias a Duk. Con el 3 a 0 parcial, Sport Boys continuó con los ataques y a los 79" sumó el cuarto tanto otra vez con Duk; el jugador muostró su olfato goleador. Sumar los tres puntos que le permite soñar con salir del mal momento futbolístico y económico que agobia a los futbolistas y cuerpo técnico.



Estadio: "Gilberto Parada" de Montero

Público: 100 personas aproximadamente

Árbitro: José Jordán (Sucre)

Asistentes: Edward Saavedra y William Medina (ambos de Sucre)

Goles: 9" Michelli, 31" Góngora, 59" y 79" Duk (SB).

TA: 25" Soleto, 26" Ursino y 31" Michelli (SB). 83" Kachuba (A)

TR: 30" Villamil (A)