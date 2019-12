A la Academia le bastaron cinco minutos para golear a Always Ready





02/12/2019 - 05:38:16

La Razón.- El club Bolívar consiguió este domingo una provechosa y económica victoria sobre Always Ready en un encuentro de la decimoctava jornada del campeonato Clausura de la división profesional del balompié boliviano. Se impuso por 3 a 0 sin despeinarse y solo necesitó de 5 minutos para plasmar la goleada.



Al equipo académico le bastó un tiempo para definir el cotejo con tres tantos convertidos en cinco minutos por Teodoro Paredes, Vladimir Castellón y Juan Miguel Callejón; después retrasó líneas y cuido energías para sus próximas confrontaciones.



“Fue un partido totalmente favorable a Bolívar, venimos muy bien, estamos convirtiendo que es importante. Seguimos con la mentalidad de ir por el título y seguir dando alegrías a la gente”, afirmó Arce a la conclusión del lance.



El conjunto dirigido por el argentino César Vigevani apretó el acelerador desde el inicio y rápidamente se adueñó de las acciones aunque no logró romper el cero sino hasta el minuto 40 con un cabezazo del zaguero Teodoro Paredes tras un centro desde la derecha de Juan Carlos Arce.



Dos minutos después llegó el segundo por intermedio de Vladimir Castellón que también anotó de cabeza tras un rebote concedido por Olivares que conectó y pese al intento de la defensa de despejar introdujo el balón en el arco de su rival.



Juan Miguel Callejón marcó la tercera conquista celeste a los 45 con otro remate de cabeza después de un preciso pase de Juan Carlos Arce desde el carril derecho que el español acomodó con maestría para batir nuevamente al arquero de Always.



En la segunda parte, Bolívar bajó la intensidad y le dejó espacios a su oponente para salir de contragolpe y pese a no ampliar las cifras gozó de al menos tres ocasiones claras para convertir que fueron evitadas por Olivares que se erigió en figura.



La Academia suma 39 puntos y se mantiene segundo a una unidad de Wilstermann que hoy derrotó a Destroyers como local por 2-1.



En el próximo capítulo Bolívar visitará a Destroyers en santa Cruz, el jueves desde las 15.00, y ese mismo día Always Ready juagará en casa frente a Real Potosí en el mismo horario.



Datos del compromiso



Estadio: Hernando Siles, La Paz



Árbitro: Ivo Méndez. Asistentes: Juan Flores y Pedro Ávalos



Amonestados: Joel Fernández (A), Alejandro Bejarano (A), Leonel Moreira (B), Juan Carlos Arce (B), Enrique Flores (B), Luis Gutiérrez (B).



Formaciones



Bolívar: Leonel Moreira; Óscar Ribera, Teodoro Paredes, Luis Gutiérrez, Enrique Flores; Cristhian Machado, Erwin Saavedra, Erick Cano (Hernán Rodríguez) (Pedro Azogue); Juan Carlos Arce, Vladimir Castellón (Leonardo Vaca, Juan Miguel Callejón. DT- César Vigevani.



Always Ready: Raúl Olivares; Kevin Romay, Marck Enoumba, Nelson Cabrera, Joel Fernández (Francisco Rodríguez), Carlos Rey (Cristian Árabe); Alejandro Bejarano, Sergio Adrián, Martín Smdedberg; Carmelo Algarañaz, Marcos Ovejero (Sunny Omoregie). DT- Sebastián Núñez.