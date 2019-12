Si no me quieren en el Tigre veré otras opciones





02/12/2019 - 05:31:54

Página Siete.- El volante Raúl Castro aseguró ayer, tras el partido frente a Nacional Potosí, que espera reunirse con la presidenta del club atigrado Inés Quispe para decidir su futuro, aunque dijo que la prioridad es continuar en el plantel de Achumani y si no se llega a un acuerdo, verá “otras opciones”.



“Yo vine de Maestranza y el único club que me abrió las puertas fue el Tigre, siempre tendrá la prioridad pero esto es hasta que me reúna con toda la dirigencia, esperaré y si no quieren contar conmigo, veré otras opciones”, dijo el mediocampista.



En cuanto a su situación el volante termina su contrato este mes y aseguró: “Ya me hablaron, pero hasta que no me reúna con la presidenta no estará nada dicho, cuando hablé con Ricardo (Llano) le dije que nuestro objetivo es salir campeón y luego pensaremos en el próximo año”.



Castro también dejó en claro que uno de sus objetivos a corto o largo plazo es jugar fuera de Bolivia. “Es lo que más me gustaría: salir. Mi nivel siempre aumenta y si Dios quiere podré salir en algún momento de mi carrera”, dijo.



El volante volvió a confirmar que hubo propuestas de equipos del medio nacional, pero que aún no dio ninguna respuesta. “Hay varios equipos que me llamaron, pero les dije que tengan paciencia, que no quiero desenfocarme de esta meta de todo el plantel que es salir campeón”, contó. Castro no es tomado en cuenta este miércoles cuando los atigrados reciban a Sport Boys en el estadio Hernando Siles, debido a que ayer vio la quinta tarjeta amarilla en el campeonato.