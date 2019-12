Pumari califica de contraproducente el preacuerdo Camacho-MNR







02/12/2019 - 05:13:47

Correo del sur.- El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari calificó como contraproducente el acuerdo preliminar firmado por exlíder cívico cruceño Luis Fernando Camacho con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de cara a las nuevas elecciones generales que aún no fueron convocadas.



A decir del cívico potosino, el MNR no suma, sino resta en la coyuntura política.



“No sé nada sobre las alianzas que estuviera haciendo Luis Fernando Camacho pero me parece algo contraproducente; espero que los asesores que tiene no se equivoquen en esa magnitud porque hay sumas que restan, y en este momento el MNR resta a cualquier situación”, señaló al diario El Potosí.



Respecto a su posible candidatura, Pumari enfatizó que aún no tomó a una decisión porque sigue siendo presidente de Comcipo, sin embargo si se consolida su postulación esta será pensando en Bolivia sin importar si va como Presidente o Vicepresidente. “El orden de los factores no altera el resultado”, dijo.



Camacho firmó hoy, en Santa Cruz, un acuerdo preliminar con el MNR para las elecciones generales. El documento será analizado mañana, lunes, por el Comité Político de ese partido político.