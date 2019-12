Santamaria le recuerda a Misión de Solidaridad de Argentina que no tolerará que pretendan convulsionar el país





01/12/2019 - 18:39:50

La Paz, (ABI).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaria, le recordó a la Misión de Solidaridad de Argentina, que no tolerará acciones que pretendan convulsionar el país



Santamaria les recordó que están siendo observados por el Gobierno, porque no se tolerará la incursión en actividades que vulneren la ley y pretendan agitar la ciudad y convulsionar el país.



"Todo aquel ciudadano extranjero que visita Bolivia en el marco de las normas tiene o tendrá las garantías, pero no se tolerará la participación de ningún ciudadano extranjero en actividades que vulneran la ley y pretendan agitar la ciudad y convulsionar", afirmó.



Ssobre la situación de derechos humanos durante las protestas que golpearon al país, falta a la verdad y a la inteligencia de los bolivianos.



Según medios de prensa, el informe de ese grupo de activistas, encabezados por Juan Grabois, denuncia una serie de contravenciones a los derechos humanos, entre ellos, tortura y "abusos sexuales graves".



"En el caso de estos ciudadanos argentinos hemos leído su primer informe que realmente falta a la verdad, a la inteligencia de la ciudadanía y del pueblo boliviano en general, para pretender alterar la realidad y generar solidaridad y pena con la situación de Evo Morales", dijo en una entrevista con la radio Panamericana.



Santamaria calificó como "tremendamente irresponsable" la emisión de ese primer informe y dijo que como Gobierno se aguardarán las valoraciones correspondientes de la Oficina de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.



El sábado, según medios de prensa, el informe establece que esa delegación "logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad".



Además, puntualiza que "el miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia".