Núñez reitera que proyectos y obras no se paralizarán en el Gobierno de transición





01/12/2019 - 18:08:19

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Yerko Núñez, reiteró el domingo que los proyectos y obras ejecutadas por la administración del expresidente Evo Morales no serán paralizadas en el periodo de transición política, porque es un factor que genera un clima de paz en el país.



"Los proyectos no tienen la culpa, son las personas, porque los proyectos tienen que seguir su camino, encaminarse en lo correcto, en lo que dice la ley, ese es el trabajo que hacemos; nosotros no somos quién para paralizar proyectos, lo que queremos es que se terminen bien", dijo a la radio Panamericana.



Sin embargo, consideró que es importante fiscalizar esas obras porque no existía información transparente al respecto a pesar de varias solicitudes presentadas por legisladores durante el Gobierno de Morales



"Creo que cuando hay un Gobierno de transición tiene que haber auditorías internas, externas, tiene que haber una mirada para ver qué es lo que ha pasado", dijo al recordar que el pueblo boliviano no solo pide paz, sino también gestión pública.



"Ahora estamos indagando, podemos identificar el problema, lo vamos a denunciar, pero quien tiene que confirmar es la contraloría, las auditorías, el Ministerio Público", estableció.