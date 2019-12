Abogado acusa a Morales y García de presionar para que Santos Ramírez no sea liberado





01/12/2019 - 18:03:02

La Paz, (ABI).- El ex hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y expresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, saldrá del penal de San Pedro de La Paz para cumplir detención domiciliara, informó el domingo su abogado, René Villarroel.



"Tenemos que tomar en cuenta que primero está saliendo con detención domiciliaria, segundo el señor Santos Ramírez tiene que tener arraigo, tiene que tener garantes, que es lo más importante, entonces en este sentido lo vamos a tener al señor Santos Ramírez ya fuera del penal de San Pedro", informó.



El jurista explicó que por los delitos que se acusó en un principio a Ramírez, como incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, cuya pena es de 1 a 4 años de prisión, pero su cliente está preso casi 11 años sin término del proceso.



"No ha terminado el proceso, pero si se ha cumplido la pena, 1 a 4 años el señor Santos Ramírez, 11 años, directamente ha sido cumplimiento de pena adelantada, por lo tanto, vamos a terminar los procesos y dependiendo los resultados que tengamos, si tenemos que tomar la decisión de presentar demandas internacionales lo vamos a hacer", complementó.



Acusó, asimismo, al "expresidente Evo Morales y el exvicepresidente, Álvaro García Linera", de ejercer presión política para perjudicar a Santos Ramírez.



"Lo que nos queda deducir a nosotros es que hubo presión política anteriormente (...), porque cada que se presentaba cesaciones el señor Santos Ramírez nunca salía, ni gozaba de las detención domiciliaria", complementó.



Ramírez fue detenido en febrero 2009, acusado de un escándalo de corrupción en el caso YPFB-Catler Uniservice, cuando presuntamente iba a recibir un soborno.



Ese caso fue público por el asesinato del empresario Jorge O"Connor, quien supuestamente iba a pagar una suma millonaria a Santos Ramírez para que su empresa, Catler Universe, se beneficie con un contrato para construir la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, en el departamento de Santa Cruz.



En enero de 2012, Ramírez fue condenado a 12 años de privación de libertad a cumplirse en el penal de San Pedro.