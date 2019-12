El Tigre visita a Nacional en una salida muy riesgosa







01/12/2019 - 11:00:21

Página Siete.- The Strongest tiene esta tarde una de las visitas más riesgosas en lo que le resta del campeonato, desde las 15:00 enfrentará a Nacional Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial, un duelo de dos equipos que pelean cupos en la Copa Libertadores para la siguiente temporada.



El plantel atigrado tiene una ventaja en la tabla de posiciones ya que se encuentra tercero con 42 unidades, mientras que los potosinos están un peldaño abajo con 38 puntos, por lo que una victoria de los dirigidos por Alberto Illanes lo acercaría al podio del torneo.



Los de Achumani buscan una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, para esto deben ser campeones de este torneo o al menos ser seguidos, si Bolívar repite la corona que obtuvo en el primer torneo. Los jugadores atigrados tienen como objetivo de no perder ningún punto en los que resta del certamen Clausura.



En lo futbolístico, el equipo dirigido por Mauricio Soria tiene una baja y un retorno ambos importantes en lo que jugó hasta el momento.



Luego de dos jornadas el técnico cochabambino podrá contar con el lateral derecho Saúl Torres, por lo que Gabriel Valverde volverá a su posición habitual de marcador central.



Mientras que la baja más sentida que tendrá el equipo aurinegro es la de Harold Reina, que no podrá estar en este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, en su lugar ingresará Moisés Calero.



Además Soria tampoco contará con Rudy Cardozo por lesión y Agustín Jara que rescindió su contrato con la institución el pasado viernes.



Mientras que el equipo potosino buscará sumar los tres puntos con el mismo equipo que empató el pasado miércoles a Aurora en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.