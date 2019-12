Bolívar vs Always Ready, un choque de pronóstico reservado en el Siles





01/12/2019 - 10:57:53

El Diario.- Bolívar recibirá hoy a Always Ready (16.00), en un choque que promete buen espectáculo. La Academia quiere llegar al primer lugar del torneo y al frente tendrá un rival complicado que intentará confirmar su boleto a la Copa Sudamericana.



Bolívar tiene 36 unidades y se ubica en el segundo lugar (36 puntos), una unidad menos que Wilstermann. El entrenador del local, el argentino César Vigevani, no tendrá al lateral derecho Diego Bejarano, por suspensión, tras acumular cinco tarjetas amarillas.



Vigevani incluirá a Oscar Ribera en lugar de Bejarano. Tampoco contará con Adrián Jusino, que cumplirá su último partido de suspensión, luego del castigo de tres encuentros que le dieron por insultar al juez en el partido con Wilstermann.



En contrapartida retornará el español Juan Miguel Callejón que cumplió su partido de suspensión.



Bolívar expuso un buen fútbol ante a Real Potosí, el pasado miércoles, logró una goleada (2-5), en condición de visitante y espera hacerlo mostrar el mismo repertorio de la mano del capitán Juan Carlos Arce.



Para Vigevani será un lance especial, al frente estará su exasistente Sebastián Nuñez que dirige a Always Ready.



Nuñez estuvo el pasado semestre en Bolívar y salió campeón junto con Vigevani. Hoy, el entrenador chileno quiere ganar para confirmar el boleto a la Copa Sudamericana.



La baja más importante de la visita será la ausencia del capitán Samuel Galindo que acumuló su quinta tarjeta amarilla, su reemplazante será Marcos Ovejero.