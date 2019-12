Liberarán en diez días exportaciones no tradicionales





01/12/2019 - 10:36:27

Correo del Sur.- El Gobierno liberará las exportaciones de los productos no tradicionales en los próximos diez días, anunció ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, quien estimó que esa medida generará un beneficio de unos 500 millones de dólares en 2020.



Rojo dijo que las restricciones que impuso el Gobierno del MAS en 2008 generó una pérdida de unos 4.800 millones dólares para el Estdo entre 2008 y 2019.



“Este es un anhelo que había desde 2008. Queremos liberar los cupos de las exportaciones. (Con la liberación), yo les aseguro que (...) en 2020, por lo menos, vamos a tener unos 400 a 500 millones de dólares más de exportaciones en productos no tradicionales”, dijo Rojo en una entrevista en el programa Qué semana, que se transmite por El Deber Radio.



El Ministro agregó que el Gobierno también está trabajando en la liberación del uso de los transgénicos en la producción de oleaginosas, lo que permitirá obtener mayores rendimientos en la producción.



“Ya comemos maíz transgénico, porque lo importamos de Argentina y Brasil. Hay posibilidades de que nuestra producción de soya, que está cerca a las dos toneladas, pueda llegar a las 2,50 (con el uso de transgénicos)", explicó el Ministro.