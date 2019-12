Gobierno no anulará la Ley de Incentivos y descentraliza YPFB





01/12/2019 - 10:35:06

Página Siete.- El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, señaló ayer que no se anulará la Ley de Incentivos, sin embargo, se revisará si se hacen modificaciones para que cumpla su función de impulsar la exploración y explotación de gas.



“No creo que sea prudente anular la Ley de Incentivos porque en 2020 se acaba. Lo que tenemos que ver es si esa norma empieza a modificarse en su estructura, porque, si no, van a seguir ingresando de por vida las empresas a buscar el incentivo y se va a seguir descontando el 12% a todos los departamentos”, declaró la autoridad durante su visita a la ciudad de Tarija.



La Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera fue promulgada en 2015 para promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, declarándolas de interés nacional.



La ley creó también el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh), que financia con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se retiene a las regiones y otros que hasta el 26 de noviembre había acumulado 335 millones de dólares.



El 21 de noviembre de 2018, el Fpieeh fue eliminado y a través del Decreto Supremo 3722 se transfirió sus recursos a una cuenta específica de titularidad del Banco Central de Bolivia.



La norma, además, indicaba que el BCB informará mensualmente a los ministerios de Hidrocarburos y de Economía sobre el detalle de los movimientos de la cuenta del Fpieeh.



Descentralización



Zamora también indicó que el ministerio busca descentralizar las tareas de esa cartera y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que estas instituciones cuenten con una “representación real” en las regiones que son productoras.



“Vamos a traer la oficina del Ministerio de Hidrocarburos al centro de Tarija, no puede ser que Tarija no esté hablando, discutiendo sobre el tema de hidrocarburos cuando esta región maneja cerca del 90% de las reservas del país; vamos a hacer el esfuerzo, vamos a traer a todo un equipo de gente y vamos a empezar a descentralizar”, anunció.



Asimismo, Zamora indicó que se planea fortalecer las oficinas regionales, para que desde éstas se tomen las decisiones respecto a política hidrocarburífera.



“Creo que ha llegado la hora de que Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz empiecen a ser nuevos centros. La Paz ya no puede ser un nudo, ya no pueden estar cabeza con cabeza los técnicos trabajando desde La Paz, ahora vamos a trabajar desde las regiones y las nuevas políticas van a venir como emergencia y criterio de las regiones productoras”, puntualizó la autoridad del área.