Por falta de gas, Setar alquilará un motor a diésel







01/12/2019 - 10:33:36

El País.- Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) analiza una serie de acciones para sobrellevar la crisis energética que afecta a ese municipio fronterizo del departamento.



El gerente de Setar, Alfredo Becerra, informó que la empresa alquilará un motor a diésel con la capacidad de dos megas de generación. Además, comprará similar cantidad de energía eléctrica a Industrias Agrícolas de Bermejo (Iabsa), empresa que podría operar hasta el 15 de diciembre.



Estos proyectos tienen la finalidad de contrarrestar los problemas que se generaron los últimos días debido a la baja presión de gas, que no permitió el arranque de algunos generadores de electricidad de esta empresa. Esto, además, derivó en la falta de energía para los motores que bombean agua para la ciudad de Bermejo, provocando así un racionamiento del líquido elemento.



“Es una salida rápida a la crisis actual que vive Bermejo (…) esperaremos que el Gobierno, en el tiempo que tiene previsto, pueda garantizar el gas”, expresó Becerra a Fides Bermejo.



El compromiso de Becerra fue de garantizar el servicio eléctrico el mes de diciembre y enero, época de mayor demanda de consumo eléctrico. “Bermejo tendrá luz en Navidad y Año Nuevo”, recalcó el gerente general de Setar



Interconectado vía Gran Chaco



Pero no es la única solución a corto plazo que analiza para solucionar la crisis energética en Bermejo, que derivó en un racionamiento de los servicios básicos más esenciales.



El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, aconsejó revisar las opciones para el interconectado al sistema nacional eléctrico, tomando en cuenta que existe la posibilidad de una conexión a la red del Gran Chaco.



Existe un tendido de red matriz energética a una distancia de 10 kilómetros a San Antonio, comunidad cercana a Bermejo, de donde sería favorable comprar la energía eléctrica.



Según indica Zamora, las autoridades de la Planta Termoeléctrica del Sur tienen la disposición de vender electricidad al mismo precio o incluso menor al que ofrece la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con el interconectado al SIN.



“En 10 años Setar no pudo ver opciones como instalar un tendido para solucionar el problema de Bermejo”, manifestó Zamora en relación a esta alternativa.



Actualmente existe un proyecto de interconectado al SIN «Bermejo – La Ventolera”, con un costo aproximado de 170 millones de bolivianos que deberá asumir el Gobierno nacional, un compromiso asumido durante la gestión del expresidente Evo Morales.



Sin embargo, esta propuesta implica que Setar compre energía del Gran Chaco para su distribución en Bermejo, además la inversión de este tendido sería competencia departamental.



“No es competencia nuestra, pero estamos planteando opciones, nosotros vamos a trabajar en el pedido de garantizar el gas para Bermejo”, finalizó Zamora.